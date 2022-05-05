Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri "Baba Sevgisi" tiyatro oyununu izledi - Son Dakika

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatrosu öğrencilerinin sahneye koyduğu "Baba Sevgisi" oyunu, Keçiören Belediyesi Huzurevi sakinleri için sahnelendi.

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Sahnesinde Mesut Kuşcu, Cansu Kadem ve Yasin Efe Aydın'ın rol aldığı oyun, huzurevi sakinlerinin beğenisini topladı.

Oyunun hazırlığında da görev alan Mesut Kuşcu, AA'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminin ardından ilk defa uzun soluklu bir oyun çıkardıklarını belirtti.

Oyunda, eşini kaybetmiş ve beraber yaşadığı kızının evlenmesine izin vermeyen yaşlı adam ile kızının çekişmesinin konu edildiğini ifade eden Kuşcu, oyunun huzurevi sakinlerinin hayatlarına ilişkin unsurlar ile toplumsal mesajlar taşıdığını anlattı.

Kuşcu, oyunu ilk kez huzurevi sakinleri için sahnelemenin çok güzel ve gurur verici olduğunu söyledi.

Oyunun aynı salonda sahnelenmeye devam edeceğini kaydeden Kuşcu, "Çocuk oyunlarımız dahil daha farklı ve profesyonel oyunlarımız da olacak." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da kendilerine destek verdiğini anlatan Kuşcu, "Zaten kendisi de sanatı ve sanatçıyı seviyor." diye konuştu.