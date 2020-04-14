Keçiören Belediyesi park ve yollarda yenileme çalışmaları başlattı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle parklarda yenileme, sokaklarda da asfalt serim çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Yayla Mahallesi'ndeki Halide Edip Adıvar Parkı'nda bakım onarım çalışmalarını yürüten ekipler, Çiçekli Mahallesi'ndeki iki sokakta da asfalt serim ve peyzaj düzenleme işlemlerini tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan 450 park sayısında artışa gitmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ailelerin çocuklarıyla parklarda keyifli vakit geçirmeleri için yeni oyun seti, spor aleti, kamelya ve oturma gruplarının kurulumlarını başlattıklarını aktaran Altınok, " Estergon Kalesi, inşaat halindeyken zemini kayalıktı. 'Taşa ağaç dikilir mi?' dediler, şimdi ise Estergon kalemizin etrafı yemyeşil. Gönülden, severek yaparsanız ağaç da biter gül de biter. Ovacık bölgesi çevre yolu güzergahında yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla, öte yandan Bağlum'da yapacağımız Millet Bahçesi ile kentimize önemli yeşil alanlar kazandıracağız. Hem Keçiören'i hem de başkenti gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir şekilde bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Kulesi gelecek yıl açılacak

Koronavirüsle mücadelenin yanı sıra ilçede altyapı çalışmalarını devam ettirdiklerine değinen Altınok, ilçe genelinde asfaltlama ve yol tadilatı kapsamında, bozuk ve yıpranmış yolların bakım onarım işlemlerini sürdürdükleri bilgisini verdi.

İlk etapta Çiçekli Mahallesi'nin Aliler ve Karaelmas sokaklarında asfalt serim çalışmasını başlattıklarına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:

"Hizmet noktasında ulaşılabilir olmak, eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderirken de 21'inci yüzyılın Türkiye'sine yakışır şehir planlamaları yapmak oldukça önemli. Göreve gelir gelmez altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sosyal belediyecilik anlayışımızı halkımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Keçiören'e hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmetkar olmaya gayret gösteriyoruz.

Şehrimiz daha temiz, huzurlu ve güvenli olacak. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacağız. Burada çocuklarımız ve gençlerimiz için uzay terası ve bilim merkezleri var. Belediye hizmet binamızın arkasında başlattığımız 400 araçlık otopark ve süs havuzu ile Türkiye'de olmayan, dünyada da çok az projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje, ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir."