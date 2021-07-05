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Kelaynak sayısı rekor kırdı - Son Dakika

Kelaynak sayısı rekor kırdı

05.07.2021 16:53

Kelaynak sayısı rekor kırdı Koruma altında olan kelaynakların sayısı 325'e ulaştı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altında tutulan kelaynakların sayısı ilk defa 325'e ulaşarak rekor kırdı.

Kelaynak sayısı rekor kırdı

Koruma altında olan kelaynakların sayısı 325'e ulaştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altında tutulan kelaynakların sayısı ilk defa 325'e ulaşarak rekor kırdı.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan üretim istasyonunda koruma altında tutulan kelaynakların sayısı arttı. Bu yıl 72 yavrunun doğduğu istasyonda kelaynak sayısı 325'e ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından verilen bilgiye göre, şubat ayında üremeleri için doğaya bırakılan kelaynakların, göç mevsiminin gelmesiyle yeniden kafese alınma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonunda yapılan başarılı çalışmalarla bu yıl 72 kelaynak yavrusunun dünyaya geldiği ifade edilerek, geçen yılın rekoru kırılarak, bu yıl daha fazla yavru üretiminin yapıldığı ve istasyonda kelaynakların sayısının 325'e ulaştığı belirtildi.

1977 yılında koruma altına alınan kelaynakların sayısı ilk defa 300'ün üzerine çıkarak rekor kırdı. Bölge halkı tarafından "Bereketin sembolü" olarak nitelendirilen ve dünya üzerinde sadece Fas, Suriye ve Türkiye'de yaşayan kelaynaklar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Fırat Nehri kenarında bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonunda koruma altında tutuluyor.

Kelaynak sayısı rekor kırdı
Kelaynak sayısı rekor kırdı
Kelaynak sayısı rekor kırdı
Kelaynak sayısı rekor kırdı

Şanlıurfa, Kelaynak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kelaynak sayısı rekor kırdı - Son Dakika


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