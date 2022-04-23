Kelebek Mobilya'dan, 23 Nisan coşkusuna yakışır kutlama - Son Dakika

Kelebek Mobilya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukların katılımıyla şarkıcı Cem Belevi'nin şarkıları eşliğinde coşkuyla kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Marmara Forum AVM'de gerçekleşen etkinlikte, Kelebek Kids, çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, markanın reklam yüzü Cem Belevi'nin şarkılarıyla günün coşkusunu yaşarken, "Kalemler ve Boyalar Hayalleriniz ile Birleşsin, Odalarınız Kelebek Kids ile Güzelleşsin" sloganıyla hayata geçirilen resim yarışmasının kazananlarına da ödülleri Cem Belevi tarafından takdim edildi.

"Bu etkinliği tüm Türkiye'ye yaymayı düşünüyoruz"

Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, Marka olarak bu tür organizasyonlar gerçekleştirmek dolayı gurur duyduklarını söyledi.

23 Nisan'ın önemine değinen Kaplan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atamızdan bize armağan. Bu mirasa sahip çıkabilmek için marka olarak biz de çocuklarımızla beraber kutlamak istedik. Onun için böyle bir organizasyon yaptık. Bizim de çok hoşumuza gitti aynı zamanda çok heyecanlıyız. Bunu önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'ye yaymayı düşünüyoruz." dedi.

5 yıldır çocuklar için 23 Nisan'a özel yarışmalar ve etkinlikler yaptıklarını belirten Kaplan, "Özellikle resim yarışmaları yaptık onların hayallerine destek vermek için bazı organizasyonlar gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı bu tür organizasyonlar yapamıyorduk ama bugün biraz daha rahatız. Bu şekilde hem çocuklarımıza hediyelerini verelim hem de onlarla beraber 23 Nisan'ı kutlayalım diye böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Herkes için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

"Kelebek Kids ailesiyle birlikte düzenlenen çok güzel bir organizasyon"

Cem Belevi ise "Kelebek Kids ailesiyle birlikte düzenlenen çok güzel bir organizasyon. Tatlı miniklerimizle buluştuk. Şarkı yarışması yaptık, çok keyifli geçti." dedi.

Etkinlik kapsamındaki yarışmalardan büyük keyif aldığını dile getiren Belevi, "Minikler çok güzel şarkılar söylediler. Tabii ki hepsi birbirinde güzel, hepsi duygularını katarak söylediler. Çok tatlı bir yarışma da oldu. İçlerinden seçmeye kıyamadım ben. Onu da alkışlara bıraktık. En çok alkış alana hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Öte yandan, "Yeni Neslin Modası" mottosuyla projelerine hayat veren Kelebek Kids, 23 Nisan etkinliğinde düzenlediği çocuk şenliği ile çocuklara keyifli zaman geçirebilecekleri pek çok aktivite hazırladı.

Etkinlik kapsamında, 15 yetenekli çocuktan oluşan Umut Benim Kelebek Kids Çocuk Korosu sahne aldı. Çocuklar, kendileri için düzenlenen özel alanda ahşap boyama atölyesine katılabilecek ve arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenebilecekleri oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Cem Belevi bir çocuğa imzalı gitarını hediye etti

Kelebek Kids tarafından tasarlanan ve çocukların çok yönlü gelişmesini sağlayan Natural Waldorf oyuncak serisinin yer aldığı oyuncak alanı ise miniklerin favorisi oldu.

Ayrıca Cem Belevi, çocuklarla birlikte günün anlamına yakışır şarkılar söylerken, alanda yapılan yarışmayla bir çocuğa imzalı gitarını hediye etti.