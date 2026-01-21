Kemer, 2025'te 4.5 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesi, 2025 yılında yerli ve yabancı 3 milyon 479 bin 730 ziyaretçi ağırladı. Günübirlik ilçeye gelen ziyaretçi sayısının 1 milyonun üzerinde gerçekleşmesi ile toplam 4 milyon 500 bin kişiyi misafir eden ilçe, 50 bin 436 olan nüfusunun 90 katını ağırlamış oldu.

Antalya'nın en önemli turizm destinasyonlarından Kemer ilçesinde 2025 yılı verileri açıklandı. 2024 yılında yerli ve yabancı 3 milyon 389 bin 321 ziyaretçi ağırlayan ilçede, geçen yıl bu rakam yüzde 2,66 artış ile 3 milyon 479 bin 730 oldu. Antalya'ya gelen turist sayısının yüzde 21,96'sını ağırlayan ilçede ilk sırayı Ruslar alırken, ikinci yerli turistler, ardından Almanya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, İngiltere vatandaşları sıralandı. Yaklaşık 180 ülkeden turist ağırlayan ilçede günübirlik ziyaretçilerle bu sayı 4 milyon 500 bini buldu. Kemer, geçen yıl 50 bin 436 olan nüfusunun 90 katı turist ağırlamış oldu. Özellikle günübirlik ziyaretçi sayısında Antalya'nın en çok ziyaret edilen ören yeri olan Phaselis Antik Kenti, 481 bin turist ile yine zirvede yer aldı.

'180 ÜLKEDEN MİSAFİR AĞIRLADIK'

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, 2025 sezonuna biraz geç başladıklarını belirterek, "Çünkü mayıs ayında hava koşullarının olumsuzluğundan dolayı haziran ortası gibi sezon başladı. Kasım sonuna kadar da güzel bir sezon geçirdik, beklentilerin üzerinde. Resmi konaklamalarımızla ve günübirliklerle beraber yaklaşık 4,5 milyon misafir ağırlaması yaptık. Geçen yılla beraber rakamların sevindirici olması ve ilçemize ilginin devam ediyor olması bizlere hem heyecan hem de mutluluk veriyor. Biz de bunun devamı noktasında her yıl planlamalarımızı bu doğrultuda yapmaya gayret ediyoruz. Bakıldığında yaklaşık 50 bin nüfusumuz var. Ağırladığımız misafir sayısına baktığımızda 90 katı nüfusu, yaklaşık 4-5 aylık sürede misafir ettik. Geçen yıllarda olduğu gibi yine 180 ülkenin vatandaşlarını ilçemizde misafir ettik. Dünyanın 7 kıtası, her bölgesinden, azından çoğuna çok sayıda misafirimiz oldu. Bizler de bu çeşitlilikten dolayı ziyadesiyle mutluyuz. 2026 yılıyla ilgili erken rezervasyonlar, bu gidişatın belirleyicisi oluyor. Piyasadan ve sektörden aldığımız ilk veriler, 2026 için bizi umutlandırıyor. Hem sayısal hem de çeşitlilik anlamında şu anda ilk rezervasyonlar elimizdeki verileri koruyacağımızı ve bunun üzerine çıkabilme ihtimalimizin yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

RUSYA YİNE İLK SIRADA

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Yorulmaz da 2025 yılında Kemer özelinde kötü başlayıp, iyi bir sezon yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 3,5 milyon turist ağırlamışız. Bunun ana pazarı Rusya, iç pazar, Almanya olarak sıralanıyor. Avrupa pazarındaki sayılarımızı ciddi anlamda artırmamız gerekiyor. Rusya'da ve Ukrayna'da marka bilinirliğimiz ve doluluğumuz iyi gidiyor. Diğer pazarları da geliştirmemiz gerekiyor. Onda da ciddi yol katedildi. Gerek Almanya gerek İngiltere, Polonya, Çekya, Sırbistan gibi Avrupa ve alternatif pazarlarda ciddi yol katettik, devam da ediyoruz yol katetmeye" diye konuştu.

'2026 SEZONUNDAN UMUTLUYUZ'

Çok ekstrem bir şey olmazsa 2026'da 2025'e yakın bir sezon yaşayacaklarını kaydeden Yorulmaz, "Buradaki ana kriter; nisan ve mayısı iyi geçirirsek daha farklı rakamlara ulaşmamız kolay olacak. Burada da rakip destinasyonlar devreye giriyor. Hem fiyat avantajı hem hava avantajı deniz, kum, güneş anlamında. Özellikle Mısır bizi çok yoracak gibi gözüküyor. Hem hükümetin acentelere verdiği destekler, yeni açılan tesisler bayağı bir yol katetti. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde bizi hayli yoracak gibi gözüküyor. Özellikle mayıs ayı içerisinde. Haziran 15 itibarıyla orada da sezon biraz yavaşlıyor, bize doğru kayıyor profil. Ama ana hatlarıyla nisan ve mayısı aşarsak iyi bir sezon bekliyoruz" dedi.

