Kemer Sualtı müzesinin hayata geçirilmesi çalışmaları - Son Dakika

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin (DTO) 23'üncü olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan AÜ Kemer Sualtı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz, "Kısa bir süre önce Kemer'de Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin hayata geçirilmesi adına adımlarımızı attık. Projeleri hazırlandı, revize edildi ve Kültür Bakanlığımıza gitti" dedi. Öniz, DTO'nun da projede yer almasıyla, dünyanın en modern sualtı arkeoloji müzesini ülkeye ve Antalya'ya kazandıracaklarını kaydetti.



Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, DTO Antalya Başkanı Ahmet Çetin aylık faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi.



Hesapları İnceleme Komitesi Başkanı Kemal Piro'nun 2019 Kasım ayı gelir giderleri tablosunu meclise sunmasının ardından, toplantıya katılan meclis üyeleri ilçelerindeki sorunlar hakkında bilgiler verip, çözüm yolları tartışıldı.



Başkan Ahmet Çetin toplantıda, Adrasan Bölgesinde yaşanan İskele sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla kurumlar ile görüşmeler yapıldığına dikkat çekerek, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, KUTSO ve Kumluca Belediyesi ile ortaklaşa, Şubat ayı içerisinde bir toplantı yapılacağını söyledi.



Toplantıya TÜRÇEV Bayrak Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, AÜ Kemer Sualtı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünde Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Sorumlusu Jeoloji Mühendisi Kemal Özgün de katılırken, yapıkları çalışmaları özetleyen birer konuşma yaptılar.



AÜ Kemer Sualtı Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz, Kemer'de açılması için büyük çaba sarf edilen Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde gelinen son durum ile Akdeniz Kıyılarında gerçekleştirdikleri sualtı arkeolojik kazılar hakkında meclisi bilgilendiren bir sunum yaptı.



"Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin hayata geçirilmesi adına adımlarımızı attık."



DTO Antalya Şubesi ile iyi bir işbirliği içinde olduklarını belirten Öniz, bu konuda desteklerinden dolayı oda yönetimine teşekkürlerini sundu. Hakan Öniz "Kısa bir süre önce Kemer'de Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin hayata geçirilmesi adına adımlarımızı attık. Projeleri hazırlandı, revize edildi ve Kültür Bakanlığımıza gitti. Sayın Bakamımıza bu proje beş kez sunuldu. Her defasında yapalım diye talimatı aldındı. Bölgenin katkıları ile ve umarım Deniz Ticaret Odasın da bu projenin bir tarafında yer alması ile dünyanın en modern sualtı arkeoloji müzesini Ülkemize, Antalya'mıza ve Kemer'e kazandırmış oluruz" dedi.



Kemer'in merkezinde Antalya Müzesi ile birlikte İdyros Antik Kenti'nin kazısını yaptıklarını ifade eden Öniz, "Kazılarımıza üç sene önce başladık. Kazı alanı Ayığı Parkı'nın hemen yanında, üçüncü derece SİT alanımızda yaklaşık yedi dönümlük bir alanda müze yapımına uygun, denize 30 metre mesafede devam ediyor. Bu müze yapımını da bu alanda değerlendirmeyi istedik. Bu müzenin turizme de büyük katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



"Hedefimiz mavi bayrağı dalgalandırmak"



TURÇEV Mavi Bayrak Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy teknelerin Mavi Bayrak alımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Lokman Atasoy, mecliste yaptığı sunumunda öncelikle Antalya'nın Mavi Bayrak sayılarında dünya çapında ilk sırada olduğuna dikkat çekerek, mavi bayrak alınabilmesi için plajlar, marinalar ve yatlar için çeşitli kriterlerin olduğunu ve bu kriterlere göre her yıl bir değerlendirme yapılıp, kriterlere uyan plaj, marina ve yatlara mavi bayrak verildiğini söyledi.



Bu yıl Yatlarda mavi Bayrak sayını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını da belirten Atasoy, "Deniz Ticaret Odası Antalya Şubemiz ile birlikte bu konuda meclisin ve üyelerin bilgilendirilmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl özellikle yatlarda mavi bayrak sayılarının artırılması amacıyla ciddi bir çalışma içerisine girdik. Hedefimiz Mavi bayrağı, dünyada en çok bilinen eko etiket olarak yatlarımızda dalgalandırmak. Turistlerin daha çok çevre ve doğal kaynakları korunduğu, denizin, havanın temiz olduğu yerleri tercih ediyorlar" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünde Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Sorumlusu Jeoloji Mühendisi Kemal Özgün, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Çevre Koruması, denetimler ve Atık Alım Tesisleri ile ilgili sunumlarını yaparak üyeleri bilgilendirdi. Özgün, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Gemi ve deniz araçlarının denetimlerde yeni teknolojik imkanların kullanılmasına yönelik 2020 yılı itibarı ile Antalya Büyük Şehir Beleidyemiz gece görüş özelliğine dahip 12 ay hizmet verebilecek bir adet denetim teknesi alım çalışmalarını yürütmekte olup, 30 Aralık 2019 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 30 Ocak 2020 tarihinde sözleşmesi imzalanacaktır. Ayrıca yine Gemi ve deniz araçlarının denetimlerde teknolojik açıdan büyük katkı sağlayan helikopter ve uçağa göre daha ekonomik olan Drone kullanımına da 2019 yılı sonu itibarı ile başlanmıştır" ifadelerini kullandı.



Özgün ayrıca,10 Ocak 2020 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından denizlerin ve kıyıların daha etkin korunabilmesi ve sektör temsilcileri ve halkın daha hızlı hizmet alabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü" nün de kurulduğunu da söyledi. - ANTALYA