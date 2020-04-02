Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kenan Sofuoğlu'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek - Son Dakika Spor

Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek

7 saat önce

Kenan Sofuoğlu, yanında bulunan milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'yla birlikte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kenan Sofuoğlu'ndan

Kenan Sofuoğlu, yanında bulunan milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'yla birlikte AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Sofuoğlu, her zorlu süreçte millet olarak birlik ve beraberlik içinde olunduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:


"Halkımızın birlik beraberlik çerçevesinde çok güzel yardımlaşma kampanyaları yaptığını görüyoruz. Sosyal medyada da birçok kişinin başlattığı ve yaptıkları güzel hayırlı işleri de görüyorum. Ben kendimce bir şeyler düşündüm. En büyük yük burada devletimizde. Sonuçta herkes zorluk çekiyor ama herkesin zorluğunda da en büyük destekçisi devlet oluyor. Milletvekili olarak TBMM'den bana ödenen maaşı almama kararı aldım. Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptığı açıklamayla 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlattı. Adres aynı. Buradaki amaç belli. Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaşabilmek. Adresimiz devletimize destek olmak. Biz de burada üzerimize düşeni yapıyoruz."


"3 AYLIK VEKİLLİK MAAŞIMIN İADESİ İÇİN TBMM'YE GEREKLİ YAZIYI YAZDIM"


İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin önemine vurgu yapan AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:


"Vekilliğim başladığından beri, 'Devlet tarafından ödenen paraya çok şükür spor kariyerimde yaptıklarımdan dolayı çok fazla ihtiyacım yok. Bu yüzden de devletten bana gelen paranın tamamını hep ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağım' demiştim. Burada zaten 3 aylık maaşın iadesi için TBMM'ye gerekli yazıyı yazdım. Önümde kalan 3 yıllık süreç var. Bu süreç boyunca da hep ihtiyaç sahiplerine bu maaşı dağıtmaya, insanların ufak da olsa sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Bizim ülkemizin insanının en güzel taraflarından biri de zorlu süreçte yapılan bu güzel kampanyalar. Herkes birbirine destek oluyor. Türk olmanın da en güzel tarafı bu. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına da çok fazla destek var. Sadece onunla sınırlı değil bu, birçok gönüllü insanın yardımı var. Hepsinden Allah razı olsun. Gizli kahramanları da buradan tebrik ediyorum."


"HİÇ KİMSENİN ALIŞIK OLMADIĞI BİR DÜZENİN İÇERİSİNDEYİZ"


Kenan Sofuoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:


"Hiç kimsenin alışık olmadığı bir düzenin içerisindeyiz. Spor, iş ve sanat dünyasının, hatta siyasetin de alışamadığı bir dönemin içinden geçiyoruz. Bir araştırma yaptım, 100 yıl önce dünya böyle bir hastalıkla karşılaşmış ve milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Tabii şu andaki durum onunla kesinlikle kıyaslanamaz ama dünya aşırı derecede etkilendi. Teknoloji, hayat değişti. Ülkeler arası uçak seferleri bile iptal olmuş durumda. Biz bu süreci en az hasarla atlatacak ülkelerden biriyiz. Şu anda Avrupa'ya bakıldığı zaman daha iyi durumdayız. Orada binlerle telaffuz edilen ölüm sayıları varken, biz de vaka sayıları bu seviyelerde. İnşallah hem Türkiye hem dünya olarak bunu kısa zamanda atlatırız. Dönüp baktığımızda Çin'e onlar bu işi bitirdi. Başarılı olduklarını da düşünüyorum. Biz de başarabiliriz. Özellikle Sağlık Bakanlığımız ve devletimiz üzerine düşeni yapıyor."


Bu süreçte evde kalmanın önemine dikkati çeken Sofuoğlu, "Kafamıza göre hareket edebileceğimiz bir dönem değil. İnsanların kafasında şu da olabilir, 'Bana bir şey olmaz, ben iyiyim.' Zaten evde kal dememizin başlı sebebi, sen hastaysan başkalarına bulaştırıp hayatlarına sebep olma. Sana belki bir şey olmayacak ama yakın arkadaşının annesine, büyüklerine zarar verebilecek taşıyıcı olabilirsin. Biraz dişimizi sıkmamız gerekiyor. Sporcuların zor dönemleri var. Bahçeden çıkmamak kaydıyla evin etrafında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte sabrederek atlatacağız. Herkes üzerine düşen görevi yapması lazım. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz ve insanlardan da bunu ısrarla istiyoruz." ifadelerini kullandı.


TOPRAK RAZGATLIOĞLU: YARIŞLARIN BAŞLAMASI İÇİN SALGININ 1-2 AY İÇİNDE BİTMESİ GEREKİR


Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020 yılı takviminin tamamlanmasının önlerindeki bir iki aya bağlı olduğunu aktardı.


Yarışların tamamen durduğunu hatırlatan Toprak, "Takvimi düzenliyorlar, yeni tarihler belirliyorlar ama tabii ki de biz bu salgının bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra yeni bir takvimle yarışların başlayacağına inanıyoruz. Bizim yarışlarımız futbol maçı gibi değil. Bir tane yarışla bitmiyor. Uzun bir dönemimiz oluyor, yaklaşık 10 yarışlı. Yarışların devam edebilmesi için salgının bir iki ay içinde bitmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.


"KENAN ABİNİN EVİDE ANTRENMANLARIMIZI YAPIYORUZ"


Kenan Sofuoğlu'nun bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran genç sporcu, "Normalde motosikletle antrenman yapıyorum ama bu süreçte binemiyoruz. Evde de ufak tefek hareketler yapıyoruz ama ev hayatı gerçekten antrenman açısından zor geçiyor. Gerçekten sıkıcı ama evde kalmamız gerekiyor. Kenan abinin evine gelerek de antrenmanlarımızı yapıyoruz" diye konuştu.


BAHATTİN SOFUOĞLU: EN KISA SÜREDE KORONAVİRÜSÜN BİTMESİNİ BEKLİYORUM


Genç motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise kendi sezonunun başlamadan ertelendiğini ve bu yüzden şansı olduğunu ifade ederek, şu görüşleri paylaştı:


"Ben sezona başlayamadan virüs yüzünden sezon ertelendi. Evimde gerek simülasyon gerekse vücut ağırlığımla spor yapmaya çalışıyorum. Oynadığım yarış oyunlarıyla kendimi tatmin etmeye çalışıyorum. Tam yarışlara başlayacaktım maalesef virüs sebebiyle ertelendi. Kendimizi hazır tutuyorum, tedbirimi alıyorum. En kısa sürede koronavirüsün bitmesini ve sezonun açılmasını bekliyorum."

Kenan Sofuoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:39 

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