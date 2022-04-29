Kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

29.04.2022 14:11
Kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

Antalya'da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini tüfekle öldüren zanlının ilk mahkemesi gerçekleşti.

Antalya'da kendisini aldattığı iddiasıyla eşini tüfekle öldüren zanlının ilk mahkemesi gerçekleşti. Çiftin çocukları babalarından şikayetçi olarak babalarının yıllardır aldatıldığını iddia ettiğini ancak böyle bir şey görmediklerini söyledi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, maktulün ve sanığın çocukları S.Y ve S.Y. ile avukatı Hasan Kutlay Toktaş, sanık Yahya Yılmaz ve avukatı Mehmet Ali Kozpınar hazır bulundu.

Sanık Yahya Yılmaz (56), eşi Gönül Yılmaz'ın (44) kendisini aldattığını iddia etti. Olayın gerçekleştiği gün marketteki güvenlik kameralarından eşinin birine öpücük attığını gördüğünü anlatan sanık Yahya Yılmaz, "Ben bulunduğum marketteki kameradan olayı görünce 6 ay önce aldığım av tüfeğiyle eşimin bulunduğu markete gittim. Burada tartıştık. Seni adam etmesini bilirim, deyince kendimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Eşinin kendisini aldattığını 4-5 yıl önce ilk kez öğrendiğini ve çıplak fotoğraf ile görüntüleri de eşinin telefonundan gördüğünü söyledi.

"Ona göre annem yıllardır onu aldatırdı"

Sanık ve maktülün kızları S. Y. babasından şikayetçi olduğunu belirterek, "Yıllardır ona göre annem onu aldatırdı. Anneme eziyet ederdi. Borçları üzerine alan annem gece gündüz çalışırdı. Annemi çok düşünseydi, işinin başında olurdu, eşini çalıştırmayacaktı. Sürekli annemi izledi" ifadelerini kullandı.

"Babam sürekli aldatıldığını iddia ediyordu ama ben böyle bir şey görmedim"

Babasının sürekli annesinin kendisini aldattığını ileri sürdüğünü söyleyen çiftin oğulları S.Y. ise "Olay günü Burdur'daydım. Olayı görmedim. Ama babam, annemin sürekli kendisini aldattığını iddia ediyordu. Ben annemin böyle bir şey yaptığını görmedim" dedi.

"Öldürmeye gideceğini bilsem önlemeye çalışırdım"

Yahya Yılmaz'ın avukatı Mehmet Ali Kozpınar aldatma olaylarındaki telefon görüntülerinin özçekim olduğunu söyledi. 'Öldüreceğini bilseydim önlemeye çalışırdım' diyen avukat Kozpınar, "Çocukların beyanlarına ise diyeceğim bir şey yok. Ancak ben olayın öncesini de biliyorum. Olay günü kamera görüntülerinde maktülün öpücük attığını görmüş, arayınca da kendisine hakaret edilmiş. Olaydan 15 dakika önce ikisiyle de konuşup sakinleştirmeye çalıştım. Yahya'nın öldürmeye gideceğini bilsem bir şekilde önlemeye çalışırdım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Yahya Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Yahya Yılmaz ikinci duruşmaya tutuklu bulunduğu Alaya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılacak.

Olay geçmişi

Alanya ilçesi Oba Mahallesinde 8 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Yahya Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi Gönül Yılmaz'ın bulunduğu markette gitti. Eşi Gönül Yılmaz ile tartışmaya başlayan Yahya Yılmaz kendisini aldattığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra intihara kalkışmıştı. - ANTALYA

Kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı
Kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

YORUMLAR
500
Antalya'da markette tartıştığı eşini öldüren sanık hakim karşısında Antalya'da markette tartıştığı eşini öldüren sanık hakim karşısında Jandarmadan uçamaz haldeki kartala yardım eli Jandarmadan uçamaz haldeki kartala yardım eli

Yahya Yılmaz, Gönül Yılmaz, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:40:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement