Kent Konseyi Başkanı Dilber'den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı - Son Dakika

Kent Konseyi Başkanı Dilber'den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

24.11.2020 10:15
Kent Konseyi Başkanı Dilber'den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, "En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, irfan ordusunun fedakar mensubu, emek, sabır ve hoşgörü timsali öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum" dedi.

DÜZCE (İHA) – Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, "En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, irfan ordusunun fedakar mensubu, emek, sabır ve hoşgörü timsali öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Av. Ali Dilber, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, öğretmenlerin her şart ve koşulda eğitimin bir neferi olmaya devam ederek ülkemizin gelişip kalkınmasında, çağdaş medeniyetler arasında yerini almasında son derece önemli bir görevi yerine getirdiklerini vurguladı. Ali Dilber, öğretmenlerin, geçmişini bilen, geleceğe güvenle bakan, okumayı ve araştırmayı seven, iyi ahlaklı, milli değerlerine sahip çıkan, insana ve emeğe değer veren nesiller yetiştirmek gibi önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye'sinin, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükseleceğini belirten Başkan Dilber, "İlk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olan bizler için, öğrenmenin ve öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Büyük milletimizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi; her şartta ve koşulda yetiştirmeyi amaç edinerek, milletimizin maddi ve manevi gelişmişlik düzeyini, varlık ve bekasını yükseltecek beşeri gücün en büyük mimarı; elleri öpülesi değerli öğretmenlerimizdir. Bu duygularla, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, gençlerimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz, Düzcemizin ve ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor; görevleri başında şehit olan ve vefat eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kent Konseyi Başkanı Dilber'den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kent Konseyi Başkanı Dilber'den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı - Son Dakika


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