Kentsel Dönüşüm Bizim İşimiz

Mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Adayı Ali Engin "Kentsel dönüşümde halkın dediği olacak. Sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayacağım. Eğer bir rant oluşacaksa, bunu halk paylaşacak. Bize güvenin, kentsel dönüşüm bizim işimiz" dedi.

DÖNÜŞÜMDE YOL HARİTASINI ANLATTI

Narlıdere 2. İnönü Mahallesi'nde gerçekleşen kentsel dönüşüm toplantısına, CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, İlçe Başkanı Şahin Fırat, muhtarlar ve meclis üyesi adayları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Başkan Adayı Ali Engin, bölgeye yönelik bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını ve bundan sonra izlenecek yol haritasını anlattı.

"PLANLAR ONAYLANINCA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK"

CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin "Narlıdere'nin üst bölgeleri acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan yerler. Bu konuda uzun yıllardır süren çalışmalar var. Oylarınızla seçilirsek, biz bu süreci kazasız belasız tamamlayacağız. Kentsel dönüşümde halkın dediği olacak, sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmayacağız. Kentsel dönüşüm için yetki Narlıdere Belediyesi'ne verilmiş, bu güzel bir durum ancak henüz bölgenin imar planları onaylanmamış. O yüzden bir çivi bile çakılamıyor. İlk işim planların onaylanması için çalışmak olacak. Onayı aldıktan sonra uzlaşı görüşmelerine başlayacağız ve sizinle yüzde yüz mutabık kalmadan bir adım atmayacağız, sizin istediğiniz olacak" dedi.

"BİZE GÜVENİN"

Başkan Adayı Engin "Kentsel dönüşümde vatandaşın dediği olacak. En iyisini biz biliriz düşüncesinde olsaydık buraya gelmezdik. Belediye müteahhit değildir, kar beklemez. Eğer ortada bir rant olacaksa, o rantı 50 yıldır burada oturan halk paylaşacak. İnşaat maliyeti dışında her kuruş sizindir. Bize güvenin çünkü kentsel dönüşüm bizim işimiz, sosyal demokratların işidir. Vicdanımızla, ahlakımızla bu işin üstesinden geleceğiz. Yüzde yüz uzlaşı olmadan adım atmayacağız" dedi.