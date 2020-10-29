Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi - Son Dakika

Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi

29.10.2020 15:23
Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin Cumhuriyet'in kuruluşuna özel düzenlediği '97. yıla özel 97 eser Cumhuriyet Sergisi' kapılarını açtı.

Kepez Belediyesi'nin Cumhuriyet'in kuruluşuna özel düzenlediği '97. yıla özel 97 eser Cumhuriyet Sergisi' kapılarını açtı. Dokuma Modern Sanatlar Galerisi'ndeki sergide 82 sanatçının 97 eseri yer alıyor.

Ressam Zübeyde Yavuz'un küratörlüğünde düzenlenen serginin açılışına, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Bu yıl 97 eser ile sanatseverlere kapılarını aralayan serginin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, yüce Türk milletinin unutulmaz bir destan yazarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. Yaşı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu müstesna günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman askerlerini ve tarihimizin bütün ölümsüz kahramanlarını şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle minnetle yad ediyorum. Onlar bu güzel vatan topraklarını bizlere bir yer yüzü cenneti olarak bıraktılar. Onlar İstiklal Savaşımızı kazandılar. Onlar yeni devletimizi kurdular. Nice zorluklara göğüs gererek Türkiye'yi bugünlere getirdiler. İnşallah bundan sonra bizde birbirimizi çok severek, birbirimize sımsıkı sarılarak, ama mutlaka çok çalışarak, ülkemizi gelecek hedeflerine birlikte beraber taşıyacağız. Bu noktada en önemli şey sevgi" dedi.

Türkiye'den 82 sanatçının 97 eseri

Son 6 yıldır Cumhuriyete özel sergi düzenlediklerini kaydeden Tütüncü, " Her yıl Cumhuriyetimizin kaçıncı yılını kutlayacaksak, küratör arkadaşlarımız sergimizi Türkiye'den çok özel bir seçkiyle bize hazırlıyorlar. Sergimiz 2,5 ay kadar sanatseverlerimizi ağılıyor. Bu güzel galeride 97. Yıla özel 82 sanatçımızın 97 eseri görücüye çıkıyor. Sergiye emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Tütüncü, serginin açılışını sanatçılarla birlikte yaptı. Tütüncü ve davetliler açılışın ardından küratör Ressam Zübeyde Yavuz'un eşliğinde sergiyi gezdiler. - ANTALYA

Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi
Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi
Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi
Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi
Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi
Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi
Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet, Türkiye, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı         
14:56
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü         
13:25
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 16:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'den Cumhuriyet'in 97.yılına özel sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei