Son Dakika Haberleri: Kerbela'da "Erbain" izdihamı
Son Dakika Güncel Kerbela'da 'Erbain' izdihamı

Kerbela'da "Erbain" izdihamı

57 dakika önce

Kerbela'da "Erbain" izdihamıNECEF - NECEF (İHA)-Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin 40. günü olan "Erbain matem günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kerbela'da "Erbain" izdihamı

NECEF - NECEF (İHA)-Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin 40. günü olan "Erbain matem günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde bulunan Necef'te Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişlerinin 40. günü olan "Erbain matem günü" dolayısıyla törenler düzenlendi. Törende Hz. Ali'nin türbesini ziyaret eden gruplar, daha sonra Kerbela'ya geldi. Türkiye'den törene katılanlar Türk bayraklarıyla Hazreti Hüseyin'in türbesini ziyaret etti. Katılımcılar okunan mersiyelerle gözyaşlarına boğuldu. Hz. Hüseyin ve Hz. Abbas'ın türbesinde yoğunluk gece saatlerinde de devam etti. Irak Ulaştırma Bakanlığı, törene katılımın 25 milyon kişinin üzerinde olduğunu açıkladı. Irak Ordusunun yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

Kerbela'da Erbain izdihamı

Necef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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