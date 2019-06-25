Son Dakika Haberleri: "Kerkenes Harabeleri"nde kazı çalışmaları başladı
Son Dakika Güncel Haber

"Kerkenes Harabeleri"nde kazı çalışmaları başladı

34 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.
Kazı Başkanı ABD'li Doç. Dr. Scott Branting, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazılarda önemli bulgulara rastladıklarını belirtti.
Kazılarda Frigce yazıtlar, kurt ve köpek betimli kemik üzerine yapılmış plaka, bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçası, öğütme taşları, yanmış tohum ve mutfakta kullanılan çanak ve çömlek gibi birçok tarihi eseri çıkardıklarını aktaran Branting, "Kazı çalışmalarında mutfak bölümünde çanak ve çömlek içerisinde et ve hayvan kemikleri bulunmaktadır. Bu yemek bulguları, Yozgat'ın yöresel yemeklerinden olan testi kebabına benziyor." dedi.
Bulguların laboratuvarda birleştirildiğini ve kayıt altına alındığını ifade eden Branting, "Kerkenes demir çağının en büyük kenti. Burada Frigler yaşamış, Frig kralı var. Projeye 1993 yılında başladık ve 27 yıldır kazı yapıyoruz. Bu yıl şehrin bloklarını açıyoruz. Burada fildişi plakaları var. Bunlar Ankara'da müzede sergileniyor. Şimdi daha küçük plaklar çıkartıyoruz." diye konuştu.
Mutfak ve gıdalar konusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Branting, "Bu yerleşim yerinde mutfak bölümleri bulundu. Topraktan çanak parçaları var, demir kaplar var. Yanmış tohumlar var. Çanaklarda yemek bulguları gördük. Şimdiki testi kebap gibi." ifadelerini kullandı.
Milattan önce 600 yıllarında demir çağında medeniyetlerin yaşadığı Pteria Antik Kenti'nin çevresindeki 7 kilometrelik sur duvarı ve 2,5 kilometrekarelik yerleşim alanıyla dönemin en büyük yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor.
Kerkenes Harabeleri nde kazı çalışmaları başladı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:06 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Sorgun, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:40:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kerkenes Harabeleri"nde kazı çalışmaları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]