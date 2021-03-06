Keşfedilmeyi bekleyen günübirlik rotalar - Son Dakika

Keşfedilmeyi bekleyen günübirlik rotalar

06.03.2021 11:24
Keşfedilmeyi bekleyen günübirlik rotalar, System.String[]

Yeni normalle birlikte hafta sonu gezmeleri yerini günübirlik gezilere bıraktı.

Yeni normalle birlikte hafta sonu gezmeleri yerini günübirlik gezilere bıraktı. Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin yanı sıra, kalabalıktan uzak durmak ve doğada nefes almak isteyenler için obilet.com keşfedilmeyi bekleyen günübirlik rotaları derledi.

İğneada, Kırklareli

Marmara Bölgesi'nde bulunan, Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı bir belde İğneada; doğası, denizi, gölleri, Longoz Ormanları, tarihi ve kültürüyle ilgi çekiyor.

Şehir hayatından yalıtılmışlığı sayesinde kendi doğal ortamını koruyan İğneada, masmavi denizi, yemyeşil uçsuz bucaksız ormanı, 20 km uzunluğu aşan sahil şeridi, koruma altındaki 7 gölü, sakinlik ve dinginlik vadeden tatil olanakları ile, onu doğasına saygı duyarak keşfedecek yeni misafirlerini bekliyor.

Sığacık - Seferihisar, İzmir

Mandalina kokulu sokakları, tarihi taş evleri, bakir koyları ve doğası ile Sığacık, tatilden beklentisi huzur ve sessizlik olan herkesin hayran kalacağı bir yer.

İzmir Seferihisar ilçesinin bir mahallesi olan Sığacık'ta dalış yapma ve zıpkınla balık avlama gibi aktivitileri de deneyebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk sakin şehri unvanına sahip Sığacık, doğal güzellikleri ve sokaklarındaki yerel satıcıları ile adeta ruhu dinlendiriyor.

Safranbolu, Kastamonu

Türkiye'nin en özel yerleşim yerlerinden biri olan Safranbolu, tam anlamıyla bir müze şehir.

1994 yılından bu yana UNESCO'nın dünya mirası listesinde yer alan Safranbolu, bölgeye has evleri, gelenek ve görenekleri ile keyifli bir gün geçirmek mümkün.

Safranlı etler, pilavlar, çorbalar ve daha birçok güzel yemeği ile lezzet tutkunlarını da ziyarete ve ziyafete çağırıyor.

Amasra, Bartın

Bartın'ın çok sevilen sahil kasabası Amasra, ormanlık alanları, plaj ve koyları, şelale ve mağaraları ile tüm doğal güzellikleri bünyesinde barındırıyor ve 3 bin yıllık geçmişiyle de tarihe ışık tutuyor.

Amasra özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonları ile sakin ve huzurlu tatilin adresi yeni normalde de misafirlerini bekliyor.

Cumalıkızık, Bursa

Geçmişi 1300'lü yıllara uzanan Bursa'nın Cumalıkızık Köyü, UNESCO tarafından korunan tarihi sokakları ile Osmanlı sivil mimarisinin günümüzdeki en güzel örneği.

Rengarenk cumbalı evlerinin yanı sıra kahvaltıları ile de çokça tanınan Cumalıkızık, Bursa şehir merkezine 20 dakikalık uzaklıkta.

Özellikle, Bursalıların akın ettiği bu sevimli köyü mutlaka ziyaret edin. - İSTANBUL

Keşfedilmeyi bekleyen günübirlik rotalar

Cumalıkızık, Safranbolu, Amasra, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keşfedilmeyi bekleyen günübirlik rotalar - Son Dakika


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