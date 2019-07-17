Kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
4 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde ormanda kesim sırasında ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
'in Mut
ilçesinde ormanda kesim sırasında ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çampınar
Mahallesi'nde ormanda ağaç kesimi sırasında Hüseyin Barış'ın üzerine ağaç devrildi. Ağacın altında kalan işçinin arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından işçinin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. - MERSİN
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