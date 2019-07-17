Son Dakika Haberleri: Kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

4 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde ormanda kesim sırasında ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde ormanda kesim sırasında ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çampınar Mahallesi'nde ormanda ağaç kesimi sırasında Hüseyin Barış'ın üzerine ağaç devrildi. Ağacın altında kalan işçinin arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından işçinin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - MERSİN
Çampınar, Mersin, İşçi, Mut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
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