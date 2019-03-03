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Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

14 dakika önce

Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

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Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Malatya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)


Arapgir: Rıza Murat Türksoy


Arguvan: Ahmet Eren


Akçadağ: Mustafa Kırteke


Battalgazi: Osman Güder


Darende: İsa Özkan


Doğanşehir: Vahap Küçük


Doğanyol: Hakan Bay


Kale: Murat Koca


Pütürge: Mikail Sülük


Yazıhan: Nevzat Öztürk


Yeşilyurt: Mehmet Çınar


Cumhuriyet Halk Partisi


Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)


Akçadağ: Mustafa Korkmaz


Arapgir: Haluk Cömertoğlu

Arguvan: Mehmet Kızıldaş


Doğanşehir: Mehmet Bayram


Doğanyol: Gündüz Cengiz


Hekimhan: Turan Karadağ


Kuluncak: Mustafa Yıldız


Yazıhan: Niyazi Akıncı


Yeşilyurt: Erkan Özgür

Halkların Demokratik Partisi


Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş

Battalgazi: Hüseyin Kılınç

Arguvan: İlhan Yıldız

Yazıhan: Yusuf Aziz Sertkaya

Milliyetçi Hareket Partisi


Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)


Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)


İYİ Parti


Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)


Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)

Yeşilyurt: Cem Parlak


Saadet Partisi


Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı


Akçadağ: Ali Emre

Arapgir: Hamza Adak


Arguvan: Seyfullah Öner


Battalgazi: Mustafa Sertkaya


Darende: Davut Kıraç

Doğanşehir: Sinan Erarslan


Doğanyol: Osman Solmaz


Hekimhan: Lütfi Şahin


Kale: Mehmet Sofuoğlu


Pütürge: Kasım Tilbaç


Yazıhan: Mahmut Karlık


Yeşilyurt: Emine Akkurt


Demokrat Parti


Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş

Doğanyol: Behsat Karakaya

Kale: Mehmet Kiraz


Yeşilyurt: Hasan Meşe

Büyük Birlik Partisi


Arapgir: İbrahim Yurtsever

Battalgazi: Sait Yoldaş

Darende: Hamit Demir

Kale: Nizamettin Fırat

Kuluncak: Ali Arslan


Yeşilyurt: Ercan Altunkaya

Bağımsız Türkiye Partisi


Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık

Akçadağ: Kadir Hakalmaz

Arapgir: Fedayi Bulut

Arguvan: Murat Oruç

Battalgazi: Mahmut Kara

Doğanşehir: Abuzer Avşar

Doğanyol: Memet Karaman

Darende: Memet Süzen

Hekimhan: Zekeriya Bozkurtoğlu

Kale: Mustafa Beşik

Kuluncak: Mustafa Değirmen

Pütürge: Hüseyin Alyüz

Yazıhan: Aynur Süzen

Yeşilyurt: Abdullah Solgun

Türkiye Komünist Partisi


Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir

Arguvan: Ali Çağlar Şentürk

Hekimhan: Hüseyin Erdem Demirel

Vatan Partisi


Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç


Demokratik Sol Parti


Malatya Büyükşehir: Haydar Levent

Arguvan: Ergün Kılıç

Kuluncak: Ethem Körükmez

Bağımsız


Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel

Akçadağ: Ali Kazgan

Kuluncak: Mehmet Kul

Kuluncak: Reşit Yılmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:29 Kaynak: AA

Malatya, Politika
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