Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Malatya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Malatya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Malatya Büyükşehir: Selahattin Gürkan (Cumhur İttifakı)





Arapgir: Rıza Murat Türksoy





Arguvan: Ahmet Eren





Akçadağ: Mustafa Kırteke





Battalgazi: Osman Güder





Darende: İsa Özkan





Doğanşehir: Vahap Küçük





Doğanyol: Hakan Bay





Kale: Murat Koca





Pütürge: Mikail Sülük





Yazıhan: Nevzat Öztürk





Yeşilyurt: Mehmet Çınar





Cumhuriyet Halk Partisi





Malatya Büyükşehir: Soner Gökçe (Millet İttifakı)





Akçadağ: Mustafa Korkmaz





Arapgir: Haluk Cömertoğlu



Arguvan: Mehmet Kızıldaş





Doğanşehir: Mehmet Bayram





Doğanyol: Gündüz Cengiz





Hekimhan: Turan Karadağ





Kuluncak: Mustafa Yıldız





Yazıhan: Niyazi Akıncı





Yeşilyurt: Erkan Özgür



Halkların Demokratik Partisi





Malatya Büyükşehir: Yusuf Bozkuş



Battalgazi: Hüseyin Kılınç



Arguvan: İlhan Yıldız



Yazıhan: Yusuf Aziz Sertkaya



Milliyetçi Hareket Partisi





Hekimhan: Mustafa Arıkan (Cumhur İttifakı)





Kuluncak: Erhan Cengiz (Cumhur İttifakı)





İYİ Parti





Battalgazi: Ali Ekinci (Millet İttifakı)





Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)



Yeşilyurt: Cem Parlak





Saadet Partisi





Malatya Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı





Akçadağ: Ali Emre



Arapgir: Hamza Adak





Arguvan: Seyfullah Öner





Battalgazi: Mustafa Sertkaya





Darende: Davut Kıraç



Doğanşehir: Sinan Erarslan





Doğanyol: Osman Solmaz





Hekimhan: Lütfi Şahin





Kale: Mehmet Sofuoğlu





Pütürge: Kasım Tilbaç





Yazıhan: Mahmut Karlık





Yeşilyurt: Emine Akkurt





Demokrat Parti





Malatya Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş



Doğanyol: Behsat Karakaya



Kale: Mehmet Kiraz





Yeşilyurt: Hasan Meşe



Büyük Birlik Partisi





Arapgir: İbrahim Yurtsever



Battalgazi: Sait Yoldaş



Darende: Hamit Demir



Kale: Nizamettin Fırat



Kuluncak: Ali Arslan





Yeşilyurt: Ercan Altunkaya



Bağımsız Türkiye Partisi





Malatya Büyükşehir: Mesut Günışık



Akçadağ: Kadir Hakalmaz



Arapgir: Fedayi Bulut



Arguvan: Murat Oruç



Battalgazi: Mahmut Kara



Doğanşehir: Abuzer Avşar



Doğanyol: Memet Karaman



Darende: Memet Süzen



Hekimhan: Zekeriya Bozkurtoğlu



Kale: Mustafa Beşik



Kuluncak: Mustafa Değirmen



Pütürge: Hüseyin Alyüz



Yazıhan: Aynur Süzen



Yeşilyurt: Abdullah Solgun



Türkiye Komünist Partisi





Malatya Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir



Arguvan: Ali Çağlar Şentürk



Hekimhan: Hüseyin Erdem Demirel



Vatan Partisi





Malatya Büyükşehir: Hüseyin Koç





Demokratik Sol Parti





Malatya Büyükşehir: Haydar Levent



Arguvan: Ergün Kılıç



Kuluncak: Ethem Körükmez



Bağımsız





Malatya Büyükşehir: Şerif Demirel



Akçadağ: Ali Kazgan



Kuluncak: Mehmet Kul



Kuluncak: Reşit Yılmaz

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