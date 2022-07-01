Kesk'in Tüik Önünde Basın Açıklaması Yapmasına Polis İzin Vermedi - Son Dakika
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Kesk'in Tüik Önünde Basın Açıklaması Yapmasına Polis İzin Vermedi

01.07.2022 14:50

KESK Ankara Şubeler Platformu’nun "Sahte enflasyonu değil, gerçek rakamları açıkla" talebiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Bu engellenmeniz nedendir? TÜİK’in yalana dayalı, gerçekleri yansıtmayan enflasyon oranlarını açıklamasına destek sunmak mıdır? Bizlerin buradaki tek gayesi, gerçekliğe hitap edecek açıklamaların yapılamasını ve milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin hakkı olanı, ekmeği olanı talep etmektir” dedi.

KESK Ankara Şubeler Platformu'nun "Sahte enflasyonu değil, gerçek rakamları açıkla" talebiyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, "Bu engellenmeniz nedendir? TÜİK'in yalana dayalı, gerçekleri yansıtmayan enflasyon oranlarını açıklamasına destek sunmak mıdır? Bizlerin buradaki tek gayesi, gerçekliğe hitap edecek açıklamaların yapılamasını ve milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin hakkı olanı, ekmeği olanı talep etmektir" dedi.

KESK Ankara Şubeler Platformu, bugün TÜİK önünde "Sahte enflasyonu değil, gerçek rakamları açıkla" talebiyle basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis, KESK'lilerin TÜİK önünde açıklama yapmasına izin vermedi. Sendikacılarla polis arasında arbede yaşandı. Polisin izin vermemesi üzerine sendika üyeleri oturma eylemi yaptı. Eyleme, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da destek verdi. Oturma eylemi sırasında sendika adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, şunları söyledi:

"BU ENGELLENMENİZ NEDENDİR? TÜİK'İN YALANA DAYALI, GERÇEKLERİ YANSITMAYAN ENFLASYON ORANLARINI AÇIKLAMASINA DESTEK SUNMAK MIDIR"

"En demokratik hakkımız olan toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamında tepkimizi göstermek için TÜİK önünde toplanmak istememiz engelledi. Ardından burada yapmak istediğimiz açıklama aynı şekilde engelledi ve şiddetle müdahale edildi. Bu durumu kınıyoruz. Bu engellemeniz, bu ülkedeki milyonlarca emekçinin, işçinin, emeğiyle ekmek kavgası veren milyonların hakkının önüne geçemeyecek kadar aciz bir davranıştır. Bu engellenmeniz nedendir? TÜİK'in yalana dayalı, gerçekleri yansıtmayan enflasyon oranlarını açıklamasına destek sunmak mıdır? Bizlerin buradaki tek gayesi, gerçekliğe hitap edecek açıklamaların yapılamasını ve milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin hakkı olanı, ekmeği olanı talep etmektir.

Bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili de koskocaman bir yalanı teşhir etmek isteriz. 'Devrim niteliğinde bir düzenleme yapıyoruz' dedikleri, 'Ek göstergeyi tüm kamu emekçilerine veriyoruz' dedikleri, 600 puanlık bir artıştan ibaret. Yüzde 65 kamu emekçisini temsil etmeyen bir düzenlemenin üzerine 4 Temmuz'da TÜİK, açıklayacağı sahte ve yalan enflasyon oranları çerçevesinde kamu emekçilerine enflasyon farkı verilecek."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesk'in Tüik Önünde Basın Açıklaması Yapmasına Polis İzin Vermedi - Son Dakika

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