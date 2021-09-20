Üye Girişi
Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi yüksek çıktı - Son Dakika

Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi yüksek çıktı

20.09.2021 13:34
Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi yüksek çıktı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, "Yaptığımız araştırma sonucunda kestane çiçeği çayında antioksidan miktarı kestane balına göre 50 kat yüksek çıktı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, "Yaptığımız araştırma sonucunda kestane çiçeği çayında antioksidan miktarı kestane balına göre 50 kat yüksek çıktı." dedi.

Prof. Dr. Serdar, AA muhabirine, kestane çiçeği çayıyla ilgili 3 yıllık bir laboratuvar araştırması yaptıklarını söyledi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nün de araştırmaya destek verdiğini belirten Serdar, sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığına ilettiklerini belirtti.

Serdar, "Yaptığımız araştırma sonucunda kestane çiçeği çayında antioksidan miktarı kestane balına göre 50 kat yüksek çıktı. Biz araştırmamızın sonuçlarını Tarım ve Orman Bakanlığına illettik ve kestane artık tıbbi bitki konumuna geçti. Kestane artık sadece orman bitkisi değil, aynı zamanda tıbbi bitki oldu. Biz kestane çiçeği çayının üretilmesi için üreticilerle toplantılar yaptık. Fatsa Ziraat Odası kestane çiçeğine sahip çıkarak bunu çay haline getirdi." diye konuştu.

Prof. Dr. Serdar, kestane ağaçlarının mayıs ve haziran ayında çiçek açtığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çiçeklenme bittikten sonra erkek çiçek püskülleri yere dökülüyor. Çiçek püskülleri yerden toplanır. Ihlamur gibi daldan veya ağaçtan toplanmaya bile gerek yok. Dolayıyla çok kolay bir işlem. Yerden bunu toplamak için de ağaç etrafına mayıs ve haziran dönemleri için file serilebilir. Toplanması çok kolay ama yağmur suyuyla temas etmeden bir an önce toplanması gerekiyor. Topladıktan sonra kurutuluyor. Sonra ince kıyımlar yaparak çay haline getirip kullanabiliyoruz."

"Kestane çiçeği insanların bağışıklık sistemini koruyor"

Türkiye'nin birçok yerinde kestane ormanları olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Serdar, şunları kaydetti:

"Kestane doğal olarak ormanlarımızda yetişiyor. Ancak üreticilerimiz pazar endişesi ile bu konuya eğilmedi. Fatsa Ziraat Odası sayesinde kestane çiçeği çayı üretimi başladı. Kestane çiçeği insanların bağışıklık sistemini koruyor. Tüm dünya yeni tip koranavirüs salgını ile mücadele ediyor. Herkes tabii ki aşı yaptırmalı ancak bağışıklık sistemini korumak için de günde bir adet kestane çiçeği çayı tüketmelidir. Sağlık açısından mutlaka bunu tüketmemiz ve yaygınlaştırmamız gerekiyor. Çünkü kestane balına göre 50 kat antioksidan üretiyor. Karadeniz ormanlarında yetişen kestane ağacının artı özellikleri var. Çünkü çiçekleri uzun kökenli, poleni çok bol miktardadır. Ege bölgesinde farklı çiçek yapısına sahip. Hem kestane balı yapılması yönünde hem de kestane çiçeği yapılması yönünde Karadeniz bölgesinin artı özelliği var. Kestane çiçeği çayının kestane balı üretimine de hiçbir zararı yok. Çünkü ağaçtan toplamıyoruz. Ağaçların çiçeklenmesine, tozlanmasına ve döllenmesine bir zararı yok. Tüm işlem bitiyor yani arılar çiçekten alacağını alıyor ve en sonunda yere dökülen çiçekleri biz en kısa sürede yerden toplayacağız ve kurutacağız. Bize düşen bu, eğer birkaç hafta yerde beklerse faydalı olma özelliği azalıyor. Hiçbir işlem yapmadan sadece kurutup çay haline getiriyoruz."

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ise iki üniversite ve üç fakültenin araştırması sonucunda kestane çiçeği çayının insanlara büyük yararı olduğunu gördüklerini aktardı.

Ziraat Odası olarak tıbbı aromatik uygulama bahçelerine sahip olduklarını belirten Gürsu, "Bu tıbbi aromatik bitkileri çay haline getiriyoruz. Kestane çiçeğinin insanlara faydalarını öğrendikten sonra bunu da çay haline getirmeyi hedefledik. Prof. Dr. Ümit Serdar'dan kestane çiçeği toplanması ve çay yapımı konusunda bilgi aldıktan sonra bu yıl ağaçtan dökülen çiçekleri toplayarak çay haline getirdik. Ziraat Odası bünyesinde meyve kurutma evimiz var. Orada kurutarak çay haline getirdik ve Samsun'daki Tarım Fuarı'nda kestane çiçeği çayının tanıtımını yaptık." dedi.

Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi yüksek çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Odası, Ümit Serdar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi yüksek çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayilerin 13:51 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor 13:37 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı 13:17 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler 12:07 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı 11:46 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, 11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu 11:24 Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti 10:50 İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti

Son Dakika Haberleri
13:55 Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi
13:50 Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti
13:48 Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti
13:36 Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor
13:25 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok
13:16 Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı
12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
12:53 Kumar operasyonunda 46 kişi yakalandı! 'süngücü kadınlar' detayı ise dikkat çekti.
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi         
13:55
Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, hayatını kaybetti         
13:48
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti         
12:04
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak         
11:26
Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor         
11:21
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı         
10:46
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı         
19:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 14:09:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kestane çiçeği çayının antioksidan seviyesi yüksek çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement