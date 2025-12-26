Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu
26.12.2025 14:47  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Keyap Camii'nde, cuma namazı sonrası lüks aracını gelişi güzel park eden bir sürücü, 5 aracın çıkışını engelleyerek tepki çekti. Vatandaşlar ve protokol üyeleri, araçların çıkışı için yarım saat beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan Keyap Camii'nde cuma namazı sonrası yaşanan olay, cami çevresindeki vatandaşların tepkisine neden oldu. İddiaya göre cami çıkışına lüks aracını uygunsuz şekilde park eden bir sürücü, çıkış noktasını kapatarak araçların hareket etmesini engelledi.

SÜRÜCÜLER UZUN SÜRE BEKLEDİ

Cuma namazının ardından camide gerçekleştirilen program sonrası araçlarını almak isteyen vatandaşlar, çıkışın kapalı olması nedeniyle yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Lüks aracı çıkış noktasına bırakarak bölgeden ayrıldığı öğrenilen sürücüye uzun süre ulaşılamadı.

MÜFTÜ BİLE MAĞDUR OLDU

Yaşanan aksaklık nedeniyle ilçe müftüsü ile bazı protokol üyelerinin de araçlarıyla birlikte beklemek zorunda kaldığı belirtildi. Olay, cami çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Sürücünün gelmesinin ardından araçlar sırayla çıkış yaparken, vatandaşlar benzer durumların yaşanmaması için daha duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ümraniye, İstanbul, Müftü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 205622 205622:
    ee onlar oncekikli cennette bile yerleri hazır ön saflarda yer alicaklar zaten gösteriş için gelmişler onlarine cekeceklerki kendilerine muhtaç olsunlar biz çıkmadan siz cikamazsiniz marabalar 2 10 Yanıtla
  • Ankara21 Ankara21:
    çok büyük sıkıntı değil mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest
Aylardır aralıksız öksürüyor, bir türlü nedeni bulunamadı Aylardır aralıksız öksürüyor, bir türlü nedeni bulunamadı
78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı davasında cezalar belli oldu 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı davasında cezalar belli oldu
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar
Biden’dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu Biden'dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı
Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı

15:54
Fenerbahçe’ye 35 milyon euroluk piyango
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
15:03
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
14:55
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı 11 ilçe beyaza bürünecek
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
14:38
“Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:32
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi’den jet hamle
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
14:28
Bakan Ersoy’un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 16:23:42. #7.11#
SON DAKİKA: Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.