Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan Keyap Camii'nde cuma namazı sonrası yaşanan olay, cami çevresindeki vatandaşların tepkisine neden oldu. İddiaya göre cami çıkışına lüks aracını uygunsuz şekilde park eden bir sürücü, çıkış noktasını kapatarak araçların hareket etmesini engelledi.

SÜRÜCÜLER UZUN SÜRE BEKLEDİ

Cuma namazının ardından camide gerçekleştirilen program sonrası araçlarını almak isteyen vatandaşlar, çıkışın kapalı olması nedeniyle yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Lüks aracı çıkış noktasına bırakarak bölgeden ayrıldığı öğrenilen sürücüye uzun süre ulaşılamadı.

MÜFTÜ BİLE MAĞDUR OLDU

Yaşanan aksaklık nedeniyle ilçe müftüsü ile bazı protokol üyelerinin de araçlarıyla birlikte beklemek zorunda kaldığı belirtildi. Olay, cami çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Sürücünün gelmesinin ardından araçlar sırayla çıkış yaparken, vatandaşlar benzer durumların yaşanmaması için daha duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.