Kıbrıs Gazilerine Antalya'da madalyaları verildi - Son Dakika
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Kıbrıs Gazilerine Antalya'da madalyaları verildi

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, madalya ve berat almaya hak kazanan 11 Kıbrıs gazisi için Antalya'da tören düzenlendi.

Kıbrıs Gazilerine Antalya'da madalyaları verildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, madalya ve berat almaya hak kazanan 11 Kıbrıs gazisi için Antalya'da tören düzenlendi.

Serik Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Jandarma komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk, daire müdürleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kurdoğlu, Kıbrıs'ın konumu ve jeopolitik durumunun önemine değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığının çok önemli olduğunu ifade eden Kurdoğlu, "Kuzey Kıbrıs'ta şehit düşen tüm şehitlerimizin, Kurtuluş savaşında, Suriye'de ve ülkemizin birlik ve beraberliği için 15 Temmuz'da şehit düşen kardeşlerimize rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Programda sonunda madalya almaya hak kazanan 11 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:16 Kaynak: AA
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