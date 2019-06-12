Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
Son Dakika Güncel Haber

Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

2 saat önce

BİTLİS'te, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 35 gaziye madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi, System.String[]
BİTLİS'te, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 35 gaziye madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.
Bitlis Valiliği toplantı salonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve gaziler katıldı. Vali Çağatay, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatında gazilik unvanı kazanan kahraman gazilere madalya tevcih töreni düzenlediklerini söyledi. Vali Çağatay şunları kaydetti:
"Gazilik ve şehitlik mertebesinin önemini dinimiz açısından hepimiz biliyoruz. Bunu ülkemizde de uzunca bir zamandır uyguluyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri günü, 19 Eylül Gaziler günü olarak her yıl düzenli olarak kutluyoruz. İşin aslına bakarsanız, Kıbrıs gazilerinin dönem dönem yakınmalarını hissediyorduk. Bunu muhtelif görev yaptığım yerlerde ve Bitlis'te de bana iletmişlerdi. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağı idi. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. Türk vatandaşları adadan sürmek için yürütülen o karanlık çabalar, 74 yılında zirveye ulaşmıştı. Herkesin diline artık pelesenk etmiş o 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla başlayan Türk müdahalesi aslında bir barış harekatının başlangıcıydı. Adaya gerçekten barış getirmek içindi. Bu nedenle şu an aramızda bulunan Kıbrıs gazilerinin ciddi bir kısmı şehit olmuştur. 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyor, aramızda bugün bulunmayan ve hakka yürüyen gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz."
Konuşmaların ardından Bitlis ve ilçelerinde bulunan 35 gaziye, milli mücadele madalyası verildi.

- Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:50 Kaynak: DHA
Bitlis, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da 12 yaşındaki Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu Ülkesinde gündem oldu! Muslera'dan şok tepki: Ne yapıyorsun sıska Altay Bayındır, Kosova'da yaşanan gerginliği anlattı: Hoş olmayan bir yaklaşım vardı Türk Ticaret Bankasının satın alma süreci askıya alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:33:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]