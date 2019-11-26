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Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası

6 saat önce

Samsun 19 Mayıs ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi ve gazi yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası, System.String[]

Samsun 19 Mayıs ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi ve gazi yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.


Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için 19 Mayıs Kaymakamlığında madalya ve berat töreni düzenlendi. Gazilere teşekkür eden 19 Mayıs İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, "Sizler bu devletin bölünmez bütünlüğü için gözünüzü kırpmadan ölümü göze alan vatan evlatlarısınız. Bizlerin sizlere hem sadakat borcumuz hem de vefa borcumuz var. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin kamu makamları önünde büyük itibarı bulunmaktadır. Bu itibarı burada kelimelerle anlatamam, devletimiz için çok değerli olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Zaten hükumetimiz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize göstermiş olduğu davranışlarla, onlar için geliştirmiş olduğu politikalarla, eylemlerle devlet için ne kadar önemli olduğunuzu gözler önüne sermektedir" dedi.


Kaymakam Güner, Kıbrıs Gazileri Ali Meriç, İbrahim Aydoğan, Salih Üslü adına eşi Esme Üslü'ye madalya ve beratlarını takdim etti. Programa 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, Emniyet Müdür Vekili Ahmet Akdoğan, gazi ve yakınları katıldı. - SAMSUN

19 Mayıs, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
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