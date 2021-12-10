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Kıbrıslı Belediye Başkanları Odunpazarı'na hayran kaldı - Son Dakika

Kıbrıslı Belediye Başkanları Odunpazarı'na hayran kaldı

10.12.2021 10:57
Kıbrıslı Belediye Başkanları Odunpazarı'na hayran kaldı

Odunpazarı Belediyesi ile Kardeş Belediye Protokolü'nü imzalamak için Eskişehir'e gelen Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, yanlarındaki heyet ile birlikte Odunpazarı Tarihi Bölge'yi gezdi.

Odunpazarı Tarihi Bölgesinde bulunan tarihi sokakları; Kurşunlu Külliyesi, Sıcak Cam Atölyesi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Edebiyat Müzesi, Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezen Kıbrıs heyeti, Odunpazarı'ndan çok etkilendi.

Gezi sırasında Aziz Kaya, Cemil Sarıçizmeli ile yanındaki heyete Tarihi Bölge ve müzeler hakkında bilgi veren Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, Odunpazarı'nda Anadolu mimarisinin en güzel örneklerinin bulunduğunun belirtti. Odunpazarı'nın içerisinde müzeler barındırmasına rağmen insanların da yaşadığını söyleyen yetkililer, bu nedenle de bölgede insanların tarihten hiç kopmadığını vurguladı.

Odunpazarı ve tarihi dokusundan, özellikle de müzeler merkezi haline gelmiş olması ile oluşan tüm bu atmosferden oldukça etkilendiklerini belirten Kaya ve Sarıçizmeli, Odunpazarı'na katkılarından dolayı Başkan Kurt'u tebrik etti.

Kıbrıslı Belediye Başkanları Odunpazarı'na hayran kaldı

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Aziz Kaya, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kıbrıslı Belediye Başkanları Odunpazarı'na hayran kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıbrıslı Belediye Başkanları Odunpazarı'na hayran kaldı - Son Dakika
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