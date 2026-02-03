KIBTES Genel Başkanı Turgut: "Kıbrıs Türkleri için Türkiye sadece bir ülke değildir, zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

KIBTES Genel Başkanı Turgut: "Kıbrıs Türkleri için Türkiye sadece bir ülke değildir, zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür"

03.02.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Genel Başkanı Himmet Turgut, Eğitim-Bir-Sen-KIBTES Ortak Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti sadece bir ülke değildir, devlet değildir, sadece bir siyasi yapı değildir.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Genel Başkanı Himmet Turgut, Eğitim-Bir-Sen-KIBTES Ortak Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti sadece bir ülke değildir, devlet değildir, sadece bir siyasi yapı değildir. Bizim için Türkiye zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür" dedi.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Genel Başkanı Himmet Turgut, Eğitim-Bir-Sen-KIBTES Ortak Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağlara, bölgesel gelişmelere ve eğitimin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turgut, "Türkiye Cumhuriyeti sadece bir ülke değildir, devlet değildir, sadece bir siyasi yapı değildir. Bizim için Türkiye zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür. Sesimizin kısıldığı yerde sesimizdir. Yalnız bırakıldığımızı düşündüğümüzde varlığını hissettiğimiz ana vatanımızdır" dedi.

"Ana vatan ile yavru vatan arasındaki gönülden kurulan köprüler hiçbir zaman yıkılmamıştır"

Turgut, tarihi sürece işaret ederek, "1571'den bu yana bu topraklarda çok şeyler yaşandı. Çok badireler atlatıldı. Kimisini biz gördük, kimisini bizden öncekiler. Bağlar zaman zaman çok zayıflamış olabilir. Ama o mesafesinde olmuş olabiliriz. Ama ana vatanla yavru vatan arasındaki gönülden kurulan köprüler hiçbir zaman yıkılmamış, bundan sonra da yıkılmayacak. Çünkü biz bu bağı emekle, acıyla ve dua ile kurduk" diye konuştu.

"Biz burada adadayız fakat gözümüz, kulağımız, yüreğimiz Türkiye ile beraber"

Coğrafi mesafeye rağmen bağların güçlü olduğuna dikkat çeken Turgut, "Aramızda belki ana vatanla bir deniz var. Ama bugün görünmüyor gerçi ama güzel bir denizini buradan baktığımızda normal şartlarda hava açık olduğunda Torosların o yüce tepelerini görebilirsiniz. Biz görüyoruz, kendimize bir o kadar daha güven geliyor. Biz burada adadayız. Fakat gözümüz, kulağımız, yüreğimiz, kalbimiz Türkiye ile beraber" ifadelerini kullandı.

Himmet Turgut, Türkiye'yi yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'yi yakından takip ediyoruz. Yapılan her çalışmayı görüyoruz. Atılan her adımı hissediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye bugün mazlumun yanında durabilen ender ülkelerden biridir"

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, Türkiye'nin uluslararası duruşuna ilişkin olarak, "Türkiye bugün kendi içinde büyük sorunlarla mücadele ederken bile dünyada mazlumun yanında durabilen ender ülkelerden biri olma hassasiyetini gösterebilmektedir. Bu duruş kolay bir duruş değil. Bedeli olan bir duruş. Gözlerimizin önünde bedelleri ödenen bir duruş. Ama doğru olan duruş da buydu" dedi.

"Gazze'de sadece insanlar değil, insanlığımız da ölüyor"

Dünyada yaşananlara değinen Himmet Turgut, "Bugün dünya büyük bir rezilliğin içinde. Büyük bir savrulma yaşıyor. Değerler savruluyor. Vicdanlar savruluyor. Yıllardır bize demokrasi dersi verenler, insan hakları dersi verenler nutuk atanlar iş kendi çıkarlarına gelince bu değerleri nasıl yok saydıklarını açıkça hep beraber izliyoruz" diye konuştu.

Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Turgut, "En basiti hepinizin bildiği yakından takip ettiği içimizin yandığı Gazze'de yaşananlar bunun en büyük örneğidir. Orada sadece insanlar ölmüyor. Orada da aslında insanlığımız ölüyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar on binlerce insan, masum insan hayatlarını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Belki az da olsa bombalar sustu ama insanlar izolasyondan, açlıktan, susuzluktan, soğuktan şehit olmaya devam ediyor. Bunu niye anlattım? Bütün dünya bunu görüyor ve sessiz kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Biz de bu coğrafyada bedel ödemiş bir halkız"

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sürece dikkat çeken Himmet Turgut, "Biz bu yaşananlara sadece uzaktan bakan insanlar olamayız. Çünkü biraz önce dediğim gibi biz de bu coğrafyada bedel ödemiş bir halkız. Biz de yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu iyi biliriz. Biz de adanın adaletinin gecikmesinin ne anlama geldiğini çok iyi biliriz. Ki bunu hep beraber yıllardır görüyorsunuz. Kıbrıs anlaşmaları, Kıbrıs görüşmeleri, verilen tutulmayan sözler bunların hepsi bu toplumun çektiği çilelerin göstergesi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin varlığı bizim için hayati önemdedir"

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, "İşte tam da bu yüzden bugün dünyada insani değerleri açıkça savunan bir Türkiye'nin varlığı bizim için hayati önemdedir. Mazlumdan yana duran, haksızlıklara karşı ses yükselten bir duruşu önemsiyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde bu duruşun yanında durmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Adamızla ilgili ciddi endişelerimiz var"

Ada ile ilgili kaygılarını dile getiren Turgut, "Ancak şunu da açık yüreklilikle söylemek zorundayım. Adamızla ilgili ciddi endişelerimiz var. Bu endişe sadece Türk tarafında değil. Gelişen olaylar karşısında Rum tarafında da bu endişeler baş göstermiştir" diye konuştu.

"Yarın çocuklarımıza nasıl bir vatan bırakacağımız sorusu karşımızda"

Geleceğe yönelik uyarılarda bulunan Turgut, "Eğer bugün dikkatli olmazsak, eğer bugün sorumluluğu üzerimize almazsak yarın çocuklarımıza nasıl bir vatan bırakacağımız sorusu hepimizi daha ağır şekillerde karşılayacak" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı kurtaracak olan şey insandır, insanı ayakta tutacak olan eğitimdir"

Eğitimin rolüne dikkat çeken Himmet Turgut, "Dünyayı kurtaracak olan şey sadece siyasi hamleler değildir. Sadece askeri güç değildir. Dünyayı gerçekten kurtaracak olan şey insandır. ve insanı ayakta tutacak olan en güçlü unsur da eğitimdir. Eğitim sadece müfredat demek değildir. Eğitim sadece sınav demek değildir. Eğitim değer kazandırmaktır, vicdan kazandırmaktır, adalet duygusu kazandırmaktır" diye konuştu.

"Bu yürüyüşte yalnız olmadığımızı biliyorduk"

KIBTES'in kuruluş sürecine değinen Turgut, "İşte biz bu inançla 2017 yılında Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikasını kurduk. Kolay bir yola çıkmadığımızın farkındaydık. Risk aldık, fedakarlık yaptık. Ama doğruyu yaptığımızı her zaman biliyorduk. Bu yolda zaman zaman yorulduk, zaman zaman yalnız hissettik. Ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Çünkü bu yürüyüşte yalnız olmadığımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı.

"Bu sadece bir sendikal dayanışma değil, gerçek bir kardeşliktir"

Eğitim-Bir-Sen'e teşekkür eden Himmet Turgut, "Siz Eğitim-Bir-Sen'i her zaman yanımızda hissettik. Tecrübesiyle, mesleğiyle, yol göstericiliğiyle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bu sadece bir sendikal dayanışma değil. Bu gerçek bir kardeşlikti" şeklinde konuştu.

"Bu yalnız değilsiniz demektir, bu aynı yolda yürüyoruz demektir"

Toplantının anlamına değinen Turgut, "Bugün burada bulunduğumuz bizim için sadece bir nezaket ziyareti değildir. Bu yalnız değilsiniz demektir. Bu aynı yolda yürüyoruz demektir" dedi.

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, "Ben bu vesileyle sendikamız adına, geleceğimiz olan çocuklarımız adına ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize yürekten teşekkür ediyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Türkiye, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KIBTES Genel Başkanı Turgut: 'Kıbrıs Türkleri için Türkiye sadece bir ülke değildir, zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Fenerbahçe’ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante’den Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den
Kocaelispor’a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:03:24. #7.11#
SON DAKİKA: KIBTES Genel Başkanı Turgut: "Kıbrıs Türkleri için Türkiye sadece bir ülke değildir, zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.