KIBTES Genel Başkanı Turgut: "Kıbrıs Türkleri için Türkiye sadece bir ülke değildir, zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür"

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Genel Başkanı Himmet Turgut, Eğitim-Bir-Sen-KIBTES Ortak Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağlara, bölgesel gelişmelere ve eğitimin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turgut, "Türkiye Cumhuriyeti sadece bir ülke değildir, devlet değildir, sadece bir siyasi yapı değildir. Bizim için Türkiye zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür. Sesimizin kısıldığı yerde sesimizdir. Yalnız bırakıldığımızı düşündüğümüzde varlığını hissettiğimiz ana vatanımızdır" dedi.

"Ana vatan ile yavru vatan arasındaki gönülden kurulan köprüler hiçbir zaman yıkılmamıştır"

Turgut, tarihi sürece işaret ederek, "1571'den bu yana bu topraklarda çok şeyler yaşandı. Çok badireler atlatıldı. Kimisini biz gördük, kimisini bizden öncekiler. Bağlar zaman zaman çok zayıflamış olabilir. Ama o mesafesinde olmuş olabiliriz. Ama ana vatanla yavru vatan arasındaki gönülden kurulan köprüler hiçbir zaman yıkılmamış, bundan sonra da yıkılmayacak. Çünkü biz bu bağı emekle, acıyla ve dua ile kurduk" diye konuştu.

"Biz burada adadayız fakat gözümüz, kulağımız, yüreğimiz Türkiye ile beraber"

Coğrafi mesafeye rağmen bağların güçlü olduğuna dikkat çeken Turgut, "Aramızda belki ana vatanla bir deniz var. Ama bugün görünmüyor gerçi ama güzel bir denizini buradan baktığımızda normal şartlarda hava açık olduğunda Torosların o yüce tepelerini görebilirsiniz. Biz görüyoruz, kendimize bir o kadar daha güven geliyor. Biz burada adadayız. Fakat gözümüz, kulağımız, yüreğimiz, kalbimiz Türkiye ile beraber" ifadelerini kullandı.

Himmet Turgut, Türkiye'yi yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'yi yakından takip ediyoruz. Yapılan her çalışmayı görüyoruz. Atılan her adımı hissediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye bugün mazlumun yanında durabilen ender ülkelerden biridir"

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, Türkiye'nin uluslararası duruşuna ilişkin olarak, "Türkiye bugün kendi içinde büyük sorunlarla mücadele ederken bile dünyada mazlumun yanında durabilen ender ülkelerden biri olma hassasiyetini gösterebilmektedir. Bu duruş kolay bir duruş değil. Bedeli olan bir duruş. Gözlerimizin önünde bedelleri ödenen bir duruş. Ama doğru olan duruş da buydu" dedi.

"Gazze'de sadece insanlar değil, insanlığımız da ölüyor"

Dünyada yaşananlara değinen Himmet Turgut, "Bugün dünya büyük bir rezilliğin içinde. Büyük bir savrulma yaşıyor. Değerler savruluyor. Vicdanlar savruluyor. Yıllardır bize demokrasi dersi verenler, insan hakları dersi verenler nutuk atanlar iş kendi çıkarlarına gelince bu değerleri nasıl yok saydıklarını açıkça hep beraber izliyoruz" diye konuştu.

Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Turgut, "En basiti hepinizin bildiği yakından takip ettiği içimizin yandığı Gazze'de yaşananlar bunun en büyük örneğidir. Orada sadece insanlar ölmüyor. Orada da aslında insanlığımız ölüyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar on binlerce insan, masum insan hayatlarını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Belki az da olsa bombalar sustu ama insanlar izolasyondan, açlıktan, susuzluktan, soğuktan şehit olmaya devam ediyor. Bunu niye anlattım? Bütün dünya bunu görüyor ve sessiz kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Biz de bu coğrafyada bedel ödemiş bir halkız"

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sürece dikkat çeken Himmet Turgut, "Biz bu yaşananlara sadece uzaktan bakan insanlar olamayız. Çünkü biraz önce dediğim gibi biz de bu coğrafyada bedel ödemiş bir halkız. Biz de yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu iyi biliriz. Biz de adanın adaletinin gecikmesinin ne anlama geldiğini çok iyi biliriz. Ki bunu hep beraber yıllardır görüyorsunuz. Kıbrıs anlaşmaları, Kıbrıs görüşmeleri, verilen tutulmayan sözler bunların hepsi bu toplumun çektiği çilelerin göstergesi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin varlığı bizim için hayati önemdedir"

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, "İşte tam da bu yüzden bugün dünyada insani değerleri açıkça savunan bir Türkiye'nin varlığı bizim için hayati önemdedir. Mazlumdan yana duran, haksızlıklara karşı ses yükselten bir duruşu önemsiyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde bu duruşun yanında durmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Adamızla ilgili ciddi endişelerimiz var"

Ada ile ilgili kaygılarını dile getiren Turgut, "Ancak şunu da açık yüreklilikle söylemek zorundayım. Adamızla ilgili ciddi endişelerimiz var. Bu endişe sadece Türk tarafında değil. Gelişen olaylar karşısında Rum tarafında da bu endişeler baş göstermiştir" diye konuştu.

"Yarın çocuklarımıza nasıl bir vatan bırakacağımız sorusu karşımızda"

Geleceğe yönelik uyarılarda bulunan Turgut, "Eğer bugün dikkatli olmazsak, eğer bugün sorumluluğu üzerimize almazsak yarın çocuklarımıza nasıl bir vatan bırakacağımız sorusu hepimizi daha ağır şekillerde karşılayacak" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı kurtaracak olan şey insandır, insanı ayakta tutacak olan eğitimdir"

Eğitimin rolüne dikkat çeken Himmet Turgut, "Dünyayı kurtaracak olan şey sadece siyasi hamleler değildir. Sadece askeri güç değildir. Dünyayı gerçekten kurtaracak olan şey insandır. ve insanı ayakta tutacak olan en güçlü unsur da eğitimdir. Eğitim sadece müfredat demek değildir. Eğitim sadece sınav demek değildir. Eğitim değer kazandırmaktır, vicdan kazandırmaktır, adalet duygusu kazandırmaktır" diye konuştu.

"Bu yürüyüşte yalnız olmadığımızı biliyorduk"

KIBTES'in kuruluş sürecine değinen Turgut, "İşte biz bu inançla 2017 yılında Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikasını kurduk. Kolay bir yola çıkmadığımızın farkındaydık. Risk aldık, fedakarlık yaptık. Ama doğruyu yaptığımızı her zaman biliyorduk. Bu yolda zaman zaman yorulduk, zaman zaman yalnız hissettik. Ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Çünkü bu yürüyüşte yalnız olmadığımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı.

"Bu sadece bir sendikal dayanışma değil, gerçek bir kardeşliktir"

Eğitim-Bir-Sen'e teşekkür eden Himmet Turgut, "Siz Eğitim-Bir-Sen'i her zaman yanımızda hissettik. Tecrübesiyle, mesleğiyle, yol göstericiliğiyle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bu sadece bir sendikal dayanışma değil. Bu gerçek bir kardeşlikti" şeklinde konuştu.

"Bu yalnız değilsiniz demektir, bu aynı yolda yürüyoruz demektir"

Toplantının anlamına değinen Turgut, "Bugün burada bulunduğumuz bizim için sadece bir nezaket ziyareti değildir. Bu yalnız değilsiniz demektir. Bu aynı yolda yürüyoruz demektir" dedi.

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, "Ben bu vesileyle sendikamız adına, geleceğimiz olan çocuklarımız adına ve Kıbrıs Türk halkı adına hepinize yürekten teşekkür ediyorum." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - LEFKOŞA