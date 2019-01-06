Son Dakika Haberleri: Kik Liderleri, Konsey'in Birliğini Muhafaza Etmekte Kararlı

Kik Liderleri, Konsey'in Birliğini Muhafaza Etmekte Kararlı

1 saat önce

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, KİK liderlerinin, Konsey'in birliğini muhafaza etmekte kararlı olduklarını söyledi.

Kik Liderleri, Konsey'in Birliğini Muhafaza Etmekte Kararlı, System.String[]
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, KİK liderlerinin, Konsey'in birliğini muhafaza etmekte kararlı olduklarını söyledi.

Zeyyani, başkent Riyad'da katıldığı konferansta, Katar'a uygulanan ablukanın Körfez ülkeleri arasında sebep olduğu kriz nedeniyle Konsey'in varlığının son bulacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Körfez ülkelerinin, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden meydan okumalara birlikte karşı koyması gerektiğini vurgulayan Zeyyani, Konsey'in halihazırda bölgedeki en ideal model olduğunu kaydetti.

Konsey'in müttefiklerinin ve uluslararası ortaklarının kendisinden "bölgesel bir ortak olarak bölgenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesinde rol oynamaya devam etmesini" istediğini belirten Zeyyani, "Konsey liderleri, kuruluş ilkeleri ve hedeflerine bağlılar ve Konsey'in hem şimdi hem de gelecekteki rolünü güçlendirmek ve birliğini muhafaza etmekte kararlılar." dedi.

Bölgedeki sorunların şekil değiştirmiş olsa bile içerik olarak halen devam ettiğine dikkati çeken Zeyyani, halihazırda Konsey'in karşılaştığı en büyük sorunun Yemen olduğunu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, barışın sağlanması ve İran'ın nüfuzunun sona ermesi için çalıştığını anlattı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:22 Kaynak: AA

Riyad, Katar, Körfez, Körfez İşbirliği Konseyi, Güncel
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