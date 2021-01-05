Kılıçdaroğlu aşı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu aşı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı

05.01.2021 16:51
Kılıçdaroğlu aşı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşı gelirse oluruz tabii ki. Aşıya karşı çıkmak doğru değil. Buna kararı doktorlar verir. Doktorların verdiği karara da hepimizin uyması gerekir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşı gelirse oluruz tabii ki. Aşıya karşı çıkmak doğru değil. Buna kararı doktorlar verir. Doktorların verdiği karara da hepimizin uyması gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yeni yılın tüm ülke için huzur getirmesini diledi. Bir muhabirin CHP belediyelerinde yapılan alımlarda da sözlü sınavların yapıldığını ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye eri alımında ilk 100'e giren adayların yüzde 80'ini elediğini, aynı durumun Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşandığını söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Doğrusunu isterseniz rakamları ilk kez sizden duyuyorum, hani yüzde 80'in elendiği yönünde. Sorarım ve böyle bir şey varsa kesinlikle doğru bulmam. Bana kalsa kesinlikle mülakatı kaldırırım. KPSS'de kim en yüksek puanı almışsa onları gerekli yerlere, dairelere ihtiyaç neyse oralara yerleştiririm. Ama bu konuda da Seyit Bey'e söyleyelim, gerekirse CHP olarak bir genelge çıkarırız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE OLMAYAN BİR TARTIŞMAYI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE GETİRMENİN HİÇBİR MANTIĞI YOK"

Fikri Sağlar'ın başörtülü hakim açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Gereksiz bir tartışma. Herhangi bir değerlendirmem de yok. Gereksiz bir tartışma. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışmayı Türkiye'nin gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok" dedi.

"AKŞENER, ÖNÜMÜZDEKİ İLK GRUP TOPLANTISINDA GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMLE İLGİLİ KENDİ GÖRÜŞLERİNİ İFADE EDECEK"

Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiği düşünceleri ile ilgili soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsak, Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bunu söylüyorsa, güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kast ettiğimizi önümüzdeki günlerde her partinin genel başkanı kamuoyuyla paylaşacak. Yanlış hatırlamıyorsam Meral Akşener, önümüzdeki ilk grup toplantısında güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili kendi görüşlerini ifade edecek" ifadelerini kullandı.

"AŞI GELİRSE OLURUZ TABİİ Kİ, AŞIYA KARŞI ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL"

Covid-19 aşısını yaptırıp yaptırmayacağı sorulan Kılıçdaroğlu, "Aşı gelirse oluruz tabii ki. Aşıya karşı çıkmak doğru değil. Buna kararı doktorlar verir. Doktorların verdiği karara da hepimizin uyması gerekir" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kılıçdaroğlu aşı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı
Kılıçdaroğlu aşı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı
Kılıçdaroğlu aşı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu aşı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı - Son Dakika


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