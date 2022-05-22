Kılıçdaroğlu: Bu Çığlık En Önemli Meselemizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlediği 'Milletin Sesi' mitinginde yaşadıkları ekonomik sorunları anlatan vatandaşların konuşmalarından bölümler içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı ve "Bu çığlık en önemli meselemizdir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de dün düzenlenen 'Milletin Sesi' mitinginde söz alan vatandaşların ve kendi konuşmasından bölümler içeren videoyu, "Bu çığlık en önemli meselemizdir" notuyla bugün sosyal medya hesabında yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı "Sizden çalınanı tavizsiz geri alacağım" başlıklı videoda, 49 yaşındaki atık kağıt toplayıcı Nusret Güllü'nün şu sözlerine yer verildi:

"Önce davul zurna çalıyorduk, o bitti. Şimdi çekçek çekiyoruz, onu da elimizden aldılar. Davulu da elimizden aldılar, ekmek bırakmadılar. Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira. O ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz."

Videoda, 65 yaşında çalışmak zorunda kalan ve bulaşıkçılık yapan Nazife Canoğlu'nun şu sözlerdi yer aldı:

"Bu sene tamamen karaya vurmuş durumdayım. Artık burama kadar geldi, 'yeter' diyorum. Bir ekmek 5 lira, biz bunu alamıyoruz. Bir kilo unu alamıyoruz. Akşamdan sabaha zam olur mu? Ben, bütün hükümetleri yaşadım, ama hiçbir zaman böyle bir zam, pahalılık görmedim. Makarnaya hasretsem Türkiye'de yaşamam gerekiyor, yeter!"

Kasap Fatih Uludağ'ın ise yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

"20 yıldır en kötü zamanını geçiriyorum. Vatandaş evine et sokamıyor. İki gün öncesine kadar, vatandaşın biri 15 liralık kıyma istiyor, 'Yemek yapacağım' diye. 15 liralık kıyma 100 gram, 100 gramlık kıyma ile dört kişilik aile yemek yapacak. Bir dolma biberi doldurmayacak kıyma ile dört kişi yemek yiyecek. Bırakın kırmızı eti tavuk almakta zorlanıyor insanlar. Şu anda çorbalık kemikler reyonlarda yerini aldı, satın alamayan insanlar 'En azından tadı geçsin yemeğe' diyorlar."

Videoda, ev işçisi Muazzez Süngün'in şu sözlerine yer verildi:

"Ben bir anneyim, çocuklarımın okumasını ve daha iyi yaşamasını istiyorum. Her geçen gün bu umudum azalıyor. 'Çocuklarımızı nasıl okutacağız' diye düşünürken şimdi 'acaba çocuklarımızın karnını nasıl doyuracağız' diye düşünüyoruz. 8 yaşındaki çocuğumla markete gidemiyorum, olur da çocuğum bir şey görür, alamam diye, o üzülürse ben de üzülürüm diye. Beni tüm annelerin anlayacağını düşünüyorum, anneleri bu hale getiren sistem utansın."

20 yıllık torna ustası olduğunu belirten Abdullah Korkunç'un videoda şu sözleri yer aldı:

"Yaklaşık üç aydır işsizim. Çocuğum benden karpuz istedi, yarım karpuz aldım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu, baba için çok ağır bir şey. Gittiğim bütün firmalar yabancı uyruklu insanları çalıştırıyor. 20 yıllık ustayım, bana asgari ücreti layık görüyorlar. Emeğimizi, ustalığımızı değersizleştiriyorlar. Bu çok ağır bir şey, kendi ülkemizde yabancı olduk."

Videoda, Kılıçdaroğlu'nun "Ülkemize çöken zifiri karanlığı parlak aydınlığa kavuşturmak için bu ülkenin onurlu insanlarının hakkını ne pahasına olursa olsun savunacağıma bir kez daha söz veriyorum" sözlerine de yer verildi.