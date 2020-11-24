Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

24.11.2020 15:05
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2), System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin, "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin, "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında partililere hitap etti.

Devletin temelinin adalet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Adaleti sağlayacak olan kurumlardır, sadece hakimler değil. Örneğin, bir vali devlet adına konuşabilir. Bulunduğu ilde, devleti temsil eder." diye konuştu.

"Vali, sıcak siyasetin içine girmez, devlet adamı gibi konuşur." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, valinin, devlet adamı gibi davranmak zorunda olduğunu söyledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun "Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmemektir." açıklamasına işaret eden Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı'na telefon ederek bu konuyu sorduğunu anlattı.

CHP İl Başkanı'nın kendisine, "Hayır, binlerce insan işsiz. İş Bulma Kurumu geçici işçi ilanı verdiği zaman insanlar kilometrelerce kuyruğa giriyorlar" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Peki gitsinler, Vali beyle görüşsünler. 'Biz ayrım yapmıyoruz. Hepimiz iş istiyoruz. Bize iş ver, hangi iş olursa olsun' desinler. Polis alarma geçti, valiliğe yaklaşamadılar. Sayın Valim, bu tür laflar size yakışmaz. Siz valisiniz, devletin valisisiniz. İşsiz var mı, var. Dünya kadar işsiz var. Sadece Diyarbakır'da mı, hayır. 81 ilin tamamında yüz binler işsiz. On binler yatağa aç giriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gebze'de işten atılan işçilerin hak aradığını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya gitmek isteyen bu işçilere polis aracılığıyla şiddet uygulandığını dile getirdi.

"Benzer bir olay, İsrail'e gidişte olmuştu"

Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bizim bir gemimiz, uluslararası sularda durdurularak, usulsüz bir şekilde baskın yapıldı ve arandı. Kaptan dahil eller havada. Ne oluyor, Allah aşkına? Benzer bir olay, İsrail'e gidişte olmuştu." dedi.

Yine uluslararası sularda İsrail askerlerinin Türk vatandaşlarını öldürdüklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz, dava açtık. Hep birlikte karşı çıktık. Ne oldu? Bir gece yarısı Meclis'ten çıkan bir kanunla Türkiye Cumhuriyeti devleti açtığı davadan vazgeçti. Acaba AK Parti'li kardeşlerim bunu biliyorlar mı? Filistin davasına sahip çıkmak için oraya gidenler öldürüldüler. Hakları bile verilmedi. Tazminat istendi. İsrail dedi ki, 'Ben tazminat vermem ama bir vakıf gösterirseniz, o vakfa bir bağışta bulunabilirim.' Utançlarından kimse duymasın diye bunu gece yarısı Meclis'ten bir kanunla geçirdiler."

Benzer bir olayın şimdi yaşandığının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla Almanya'yı da İtalya'yı da şiddetle kınıyoruz. Hükümetten bu konuda çok açık, çok net bir yanıt bekliyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çağdaşlaşmak ve uygarlaşmak istediklerini belirterek "Ama Batı'nın Türkiye'ye karşı çifte standart uyguladığını hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği yetkililerine "Türkiye'ye karşı çifte standart uyguluyorsunuz" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En açık örneği Kıbrıs'tır. Referandumdan sonra doğrudan ticaret tüzüğünü işleme koymadılar. Hala bekliyor. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala bekliyor. Tek dillendiren CHP'dir. Türkiye'de eserler, gürlerler, oraya gittiklerinde, kapı arkasında esas duruşta 'Talimatınız var mı?' derler. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler, böyle bir tabloyu maalesef sergiliyorlar."

(Sürecek)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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