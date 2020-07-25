Kılıçdaroğlu delegelere teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu toprakların mayasında bereket, kardeşlik, sevgi, hoşgörü var. Ayrışma yok. Ayrıştırmak isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir, bölmek isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Biz bunlardan olmayacağız, bizim siyaset anlayışımız böyle olmayacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Bilkent Odeon'da gerçekleştiren ve yeniden genel başkanlığa seçildiği 37. Olağan Kurultayında delegelere teşekkür konuşması yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci yüzyıla girerken bir beyannamenin altına imza attıklarını, imza atan her delegenin halkın umudu olduğunu belirtti.

Bu beyannamenin altına imza atarak tarihsel bir sorumluluğu hep beraber üstlendiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ne dedik? Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir, dedik. Ne dedik? Halkımızla beraber işsizimizle, çalışanımızla, emekçimizle, apartman görevlimizle, kuryemizle, kamu görevlileriyle, toplumun her kesimiyle birlikte hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çok önemli bir söz verdiklerini, 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılında Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracaklarını söylediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'i kuranların Cumhuriyet'in demokrasi ile taçlandırılmasını hep istediklerini dile getirdi.

En önemli devrimlerin altına Cumhuriyet Halk Partisinin imza attığını ifade eden Kılıçdaroğlu, en geç 2023'te Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Zor bir görev üstlendiğimizi biliyoruz ama bu zorluk bizim umudumuzu perçinlemiştir." dedi.

Kimseyi kırmadan, ötekileştirmeden 83 milyon insanı kucaklayarak demokrasiyi, huzuru anlatarak yola çıkacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Söz verirken sadece kendi ülkemiz için söz vermedik. Bir şeyin daha altına imza attık. Bütün Ortadoğu'yu bir savaş alanı, bir kavga alanı olmaktan çıkarıp bütün Ortadoğu'yu bir barış havzasına döndürme sözü verdik. Biz bu sözü verirken dedik ki Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuracağız. Kiminle? İran, Irak, Suriye ile ve Türkiye ile beraber olacağız. Akrabalarımızla beraber olacağız. Ortak tarihimiz, kültürümüz inançlarımız var. Bütün farklılıkları zenginlik kabul ederek bu coğrafyayı gerçekten de bir barış havzasına döndüreceğiz. Böylece söz verdiğimiz kuralları, taahhütleri yerine getirdiğimizde göreceksiniz ki Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu'da da Avrupa'da da dünyada da 21. yüzyılın parlayan yıldızı olarak ortaya çıkacaktır. Biz bu hedefi gerçekleştireceğiz."

Kendilerine her türlü baskı gelebileceğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Barıştan yana olmayanlar, iktidar oldu diye sadece cebini düşünenler, toplumu ayrıştırarak, bölerek, kutuplaştırarak kendi iktidarlarını bir anlamda korumak isteyenler bize karşı çıkabilirler, baskı yapabilirler, linç girişiminde bulunabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar inancımızdan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim inancımızın özü 83 milyona hizmet etmektir. Herkesi kucaklayacağız."

"Hiç kimseyi ötekileştirmeden 24 saat çalışacağım"

Verilen her oya layık olmaya çalışacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi huzura kavuşturmak için hiç kimseyi ötekileştirmeden 24 saat çalışacağım. Bu taahhütlerimizi dostlarımızla birlikte yerine getireceğimizi söyledik. Birlikte yapacağız." dedi.

"Kavga zamanı değil, ayrışma zamanı değil, beraber olma zamanıdır." diyen Kılıçdaroğlu, her düşünceye saygı göstermenin görevleri olduğunu dile getirdi.

Farklı düşüncelerin dinlenmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, hoşgörüyü toplumun her tabakasına ulaştırmanın şart olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu toprakların mayasında bereket, kardeşlik, sevgi, hoşgörü var. Ayrışma yok. Ayrıştırmak isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir, bölmek isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Biz bunlardan olmayacağız, bizim siyaset anlayışımız böyle olmayacaktır. Yeni bir siyaset anlayışını başlattık. Yeni siyaset anlayışıyla yola çıkacağız." şeklinde konuştu.

Kendisine verilen oyun sorumluluğunun farkında olduğunu, çalışacağını ve mücadele edeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu ülkeye hizmet etmenin mübarek bir görev olduğunu ifade etti.

Doğacak çocuklara güzel bir coğrafyanın hediye edilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doğduklarında babalarından, dedelerinden, atalarından güzel bir coğrafyanın kendilerine miras olarak kaldığını görecekler. Biz bu hakkı Anayasa'mıza yazacağız. Çünkü bizim sorumluluğumuz sadece bizimle sınırlı değil, bizim sorumluluğumuz bizden sonraki kuşakların da hakkını hukukunu korumaktan geçer." diye konuştu.

"Bizler çağdaş uygarlığı aşacağız"

Kurultayın sadece Türkiye'deki vatandaşların izlediği bir Kurultay olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki gelişmeleri bütün dünyanın yakından izlediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim sorumluluğumuz ne? Bizim sorumluluğumuz şu; baskıcı bir yönetimi demokrasiye getirerek ve Cumhuriyet'i de demokrasiyle taçlandırarak dünyaya örnek olan bir ülke haline getirmektir. Bizim görevimiz bu. Demokrasiyi güçlendireceğiz, hepimiz kucaklaşacağız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip onun üzerinden kendimize yeni bir yol inşa edeceğiz. Bu yol Gazi Mustafa Kemal'in söylediği çağdaş uygarlığı aşma yoludur. Bizler çağdaş uygarlığı aşacağız."

Eğitim sistemini, dış politikayı yeniden şekillendirmek, Türkiye'yi ayağa kaldırmak zorunda olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, her Cumhuriyet Halk Partilinin ağır bir görevi ve sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.

Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Kurultayı yarın saat 08.00'de açmak üzere kapattı.

Sosyal medyadan teşekkür paylaşımı yaptı

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha bana duyduğunuz güven ve vermiş olduğunuz bu onurlu görev için tüm partililerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkeye hizmet etmek ve bu ülkeyi huzura kavuşturmak benim boynumun borcudur." ifadesini kullandı