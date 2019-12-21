Kılıçdaroğlu, Dış Politika Danışma Kurulu'na başkanlık etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Dış Politika Danışma Kurulu'na başkanlık etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Dış Politika Danışma Kurulu'na başkanlık etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Aralık ayı toplantısına başkanlık etti.

Kılıçdaroğlu, Dış Politika Danışma Kurulu'na başkanlık etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Aralık ayı toplantısına başkanlık etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten kurulun Ankara'da otelde yapılan toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Eski Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Onur Öymen ile CHP Eski Milletvekili Oğuz Oyan katıldı. 2 saate yakın süren toplantıda özellikle Suriye meselesi ve Doğu Akdeniz politikaları üzerinde üyeler genel başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi verirken toplantının ardından açıklama yapılmadı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aralık, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak
Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak? CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga Son dakika: Peş peşe acı haberler! Hakkari ve Başika Üs Bölgesi'nde iki askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:56 "Torba kanun teklifi" Genel Kurulda kabul edildi - Son Dakika Haber
20:50 ABD donanması, 'ulusal güvenliğe tehdit' diyerek TikTok'u yasakladı - Son Dakika Haber
20:48 Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Son Dakika Haber
20:42 Güvenlik soruşturması şartı yasa teklifinden çıkarıldı - Son Dakika Haber
20:42 Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu - Son Dakika Haber
20:22 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, Dış Politika Danışma Kurulu'na başkanlık etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]