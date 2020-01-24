Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım'dan bilgi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım'dan bilgi aldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım'dan bilgi aldı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Elazığ Valisi Kaldırım'dan bilgi aldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ depreminin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Vali Kaldırım ile telefonda görüştü.

Vali Kaldırım'dan ortaya çıkan tablo ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile de görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı, yürütülen çalışmalara destek verilmesi için görevlendirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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