Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisinin Balgat'taki çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu herhangi bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu, çalışma ofisinden ayrılırken kendisini bekleyen yaşlı bir kadınla bir süre sohbet etti.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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