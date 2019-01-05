Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Milletvekili Gürsel Erol'un Annesinin Cenazesine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Milletvekili Gürsel Erol'un Annesinin Cenazesine Katıldı

27 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Milletvekili Gürsel Erol'un Annesinin Cenazesine Katıldı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Nurten Erol için Ankara'daki Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP milletvekili ile Muharrem İnce katıldı. Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'a başsalığı dileklerinde bulundu. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Gürsel Erol, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı

Son Dakika! ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:19:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Milletvekili Gürsel Erol'un Annesinin Cenazesine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]