Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi için cenaze töreni düzenlendi (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kardeşleri, Dalgıç'ın ailesinin üzüntülü oldukları görüldü. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve mezarlığa gelenler maske taktı. Dualar edilirken, Kılıçdaroğlu kardeşinin mezarına toprak attı. Kılıçdaroğlu cenazenin toprağa verilmesinin ardından mezarlıktan ayrıldı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:15 Kaynak: DHA

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