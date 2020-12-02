Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi

02.12.2020 13:32
Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi, System.String[]

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla yapacağı toplantıda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, bazı milletvekillerinin PKK cenazelerine katıldığını ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın televizyon programındaki "Devletin ordusu Katar'a satılmış"...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla yapacağı toplantıda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, bazı milletvekillerinin PKK cenazelerine katıldığını ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın televizyon programındaki "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerine tepki gösterdi. Er, "Kınıyorum. Gereğini yapacağınıza şüphem yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla yapacağı toplantı için Kayseri'ye geldi. Toplantının düzenleneceği salona misafirler geniş güvenlik önlemleri altında alındı. Toplantının açılışında konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, hiç CHP'ye oy vermediğini ifade ederek; "CHP'li olmayan bir vatandaş, dernek başkanı olarak; bu güne kadar CHP'ye oy vermedim. Vermeyi düşünebiliriz. Bu ülkenin en eski partilerinden olan CHP'ye oy vermek isteriz. Ama Kayseri kadrosunun, çalıştığı gibi bütün illerde de örgütlerinizin sergilemesini temenni ediyorum. Sonuçta demokratik bir partisiniz. Bugün başka siyasi partilere oy veren insanların gerek aktif siyasette, gerek sosyal hayatta parti değiştirip değişik örgütlerden aday olduğunu, bugün Mansur Yavaş Bey'in MHP'den adayken CHP'den belediye başkanı olduğu gibi örnekler verebiliriz. Nacizane sivil toplum örgütleri olarak sizlere tavsiyesi bütün örgütlerinizin Kayseri gibi çalışmasını temenni ediyoruz. Kayseri örgütünüzden çok memnunuz" dedi.

"Kınıyorum"

Bazı milletvekillerinin PKK cenazelerine katıldığını ve son dönemde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın televizyon programındaki "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözlerini eleştiren Er, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan gereğinin yapılmasını istedi. Er konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muhtar Dernek Başkanı olarak siyasi konuşma yapmak için buraya gelmedim. Ama sizlerin teşkilatında görev yapan bazı milletvekillerinin tutumunu eleştirmek istiyorum. Sezgin Tanrıkulu Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını, resim çektirdiğini görüyoruz. Mutlaka tavrınız oluyordur, mutlaka soruşturuyorsunuz, disiplin kurulunda ceza vermek için girişimlerde bulunuyorsunuz. Bu tür uygulamaların CHP'ye yakışmadığını söylüyorum. Son zamanlarda Mersin milletvekilinizin belki de maksadını aşan konuşması bizleri gerçekten incitmiştir. Sizlerden kesinlikle bunu bekliyorum. Birlik olma vaktinin geldiği bu günlerde, ülkenin gerek içeride gerek dışarıda sıkıntılar yaşadığı bu dönemde birliğimizi bozucu konuşmalardan uzak kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Mahir beyin son konuşmasını talihsiz buluyorum, kınıyorum. Sizlerin de gereğini yapacağınıza hiç şüphem yok." - KAYSERİ

Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi
Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Muhtar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısında dernek başkanından milletvekili tepkisi - Son Dakika


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