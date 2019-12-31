Kılıçdaroğlu, Öztunç ailesini acı gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Öztunç ailesini acı gününde yalnız bırakmadı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Öztunç ailesini acı gününde yalnız bırakmadı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç'un cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Öztunç ailesini acı gününde yalnız bırakmadı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç'un cenaze törenine katıldı.


CHP'nin Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç'un cenazesi, Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yanı sıra Öztunç ailesinin acı gününde, Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve CHP'nin önde gelen isimleri yalnız bırakmadı. Cemevine getirilen Öztunç'un naaşı, burada alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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