Kılıçdaroğlu: Unutma Erdoğan, Canan Nezdinde Vücut Bulan Halkın Sesi, Halkın İradesi Senden Büyüktür - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından İstanbul'a giderek İl Başkanlığı önünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" dedi. Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta yapılması planlanan "Milletin Sesi" mitingini artık Bursa'da değil İstanbul'da yapma kararı aldıklarını da bildirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından, İstanbul'a gitti. Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığı'nda binlerce partili tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, il başkanlığında parti yöneticileri ve milletvekilleri ile toplantı yaptı.

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu; Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte il başkanlığı önünde kurulan kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun, il başkanlığı önünde binlerce CHP'liye seslenişi, sık sık "Hak, hukuk, adalet" sloganı ile kesildi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nun ismini sıkça telaffuz ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"TÜRKİYE'Yİ ZULÜMDEN VE ZALİMDEN KURTARACAĞIZ: Her birlikte, bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi. Vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. ve Türkiye'yi zulüm ve zalimde kurtaracağız.

ZORBA VE BİR MANİPÜLATÖRSÜN: Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan sen iki yüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü, mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gürültüsüdür. Bu gürültü, aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü, elektriğini kestiğin dört milyon insanın karanlıktaki sesidir, milyonların acısının sesidir bu kulaklarından çınlayan ses.

KIZGIN İNSANLARIN SESİNİ DUYUYOR MUSUN?: Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun? Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın, şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Hep birlikte seslendiriyoruz.

SEN ZAYIFSIN, BİZ GÜÇLÜYÜZ: Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükünetin, bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün bu acımasızlıklar, senin zayıflıklarından doğuyor. Sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın, biz omuz omuza gelen bir halkız.

CANAN'IN ARKASINDA KOCA BİR HALK VAR: Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma.

CANAN YÜREKLİDİR. CANAN CESURDUR, CANAN BİZİMDİR. HERKES DUYSUN: Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun.

ARTIK MİTİNG ADRESİ BURSA DEĞİL, İSTANBUL'DUR: 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık, buradan duyuruyorum. Artık miting adresi, Bursa değil, artık İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında, asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgi ile yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."