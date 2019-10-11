Son Dakika Haberleri: 'Şenlik kısmı' iptal edildi ama Kılıçdaroğlu, yarın İstanbul'da Rizeliler'le buluşacak
Son Dakika Güncel 'Şenlik kısmı' iptal edildi ama Kılıçdaroğlu, yarın İstanbul'da Rizeliler'le buluşacak

'Şenlik kısmı' iptal edildi ama Kılıçdaroğlu, yarın İstanbul'da Rizeliler'le buluşacak

1 saat önce

CHP Rize İl Başkanlığı ve İstanbul Rize Masası'nın çok önceden planlayarak ortaklaşa düzenlediği "Rizeliler Buluşması / Yeni Bir Başlangıç İçin Şenliği" isimli programın "şenlik" kısmı, Barış Pınarı harekatı nedeniyle iptal edildi.

'Şenlik kısmı' iptal edildi ama Kılıçdaroğlu, yarın İstanbul'da Rizeliler'le buluşacak, System.String[]

Rizeliler yeni bir başlangıç için buluşacak

Rizeliler Buluşması, 12 Ekim Cumartesi günü, saat 19.30'da Beşiktaş'taki Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU, KAFTANCIOĞLU KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Rize Milletvekili Adayı Av. Remzi Kazmaz'ın da katılacağı etkinlik ücretsiz ve herkese açık yapılacak.

Bu vesileyle, harekat sırasında şehit olan askerlerimize ve Suriye tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar vermesini diliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:55 Kaynak: Bültenler
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