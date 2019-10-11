'Şenlik kısmı' iptal edildi ama Kılıçdaroğlu, yarın İstanbul'da Rizeliler'le buluşacak

Rizeliler yeni bir başlangıç için buluşacak

Rizeliler Buluşması, 12 Ekim Cumartesi günü, saat 19.30'da Beşiktaş'taki Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU, KAFTANCIOĞLU KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Rize Milletvekili Adayı Av. Remzi Kazmaz'ın da katılacağı etkinlik ücretsiz ve herkese açık yapılacak.

Bu vesileyle, harekat sırasında şehit olan askerlerimize ve Suriye tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar vermesini diliyoruz.