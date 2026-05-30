Kılıçdaroğlu'nun zor anları: Elindeki güvercini bir türlü uçuramadı

30.05.2026 17:50
Mahkeme kararıyla 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşma programında kameralar önünde zor anlar yaşadı. Kürsüden partililere seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından barış mesajı vermek için beyaz bir güvercin uçurmak istedi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun tüm çabalarına rağmen elindeki güvercin bir türlü havalanmadı. İnatçı kuş, uçmamakta direnirken Kılıçdaroğlu çareyi, güvercini korumasına devretmekte buldu.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıllık aranın ardından geldiği Genel Merkez binası önünde partililerle bayramlaştı. Parti içi gündeme dair sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun programına, kapanışta yaşanan "güvercin krizi" damga vurdu.

"ARINACAĞIZ" DEDİ, BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURMAK İSTEDİ

Genel Merkez önünde toplanan kalabalığa hitap eden ve parti içinde köklü bir değişim sinyali veren Kılıçdaroğlu, "Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır" diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmanın ardından, parti içi barışa gönderme olarak Kılıçdaroğlu'na beyaz bir güvercin takdim edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAVALANMADI

Kürsüde beyaz güvercini eline alan Kılıçdaroğlu, kuşu gökyüzüne bırakmak istedi. Ancak inatçı güvercin, Kılıçdaroğlu’nun elinden bir türlü uçmak istemedi. 

Kanat çırpmasına rağmen havalanmayı reddeden ve CHP liderinin eline adeta tutunan kuş, sahnede zor ve komik anların yaşanmasına neden oldu. 

KORUMASINA DEVRETTİ 

Çevredeki partililerin ve kameraların şaşkın bakışları arasında güvercini uçurmayı başaramayan Kılıçdaroğlu, hayvana zarar vermemek adına inatçı kuşu yanındaki yakın korumasına teslim etmek zorunda kaldı. O anlar saniye saniye objektiflere yansırken koruma güvercini tek hareketiyle gökyüzüne yolladı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Ankara

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    kuş çok sevmiş ayrılmak istemiyor kendisinden 0 0 Yanıtla
  • Bayram Aydın Bayram Aydın:
    Kuş bile uçmadı haini biliyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
