Kilis'te, Atatürk anıldı - Son Dakika

Kilis'te, Atatürk anıldı
10.11.2020 11:18
KİLİS'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.
KİLİS'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan törenin ardından Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki anma programına geçildi. Burada öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.
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