Kim Jong-un'un ölüm iddiasının ardından Kuzey Kore'de 40 resmi siteye erişim kesildi - Son Dakika
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Kim Jong-un'un ölüm iddiasının ardından Kuzey Kore'de 40 resmi siteye erişim kesildi

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Kim Jong-un\'un ölüm iddiasının ardından Kuzey Kore\'de 40 resmi siteye erişim kesildi
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KCNA ve Rodong Sinmun dahil Kuzey Kore'ye ait yaklaşık 40 resmi internet sitesine 20 Ekim akşamından bu yana erişilemiyor. Kesinti, lider Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirerek öldüğü yönündeki doğrulanmamış iddiaların ardından geldi. Siber saldırı ihtimali konuşulurken yönetim, Kim'in eşi ve kızıyla sergiye katıldığı fotoğrafları yayımladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan ölüm iddialarının ardından ülkede dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore'nin resmî haber ajansı KCNA ve iktidardaki İşçi Partisinin yayın organı Rodong Sinmun başta olmak üzere yaklaşık 40 internet sitesine erişimde sorunlar yaşandığı bildirildi. Kesintilerin nedeni henüz belirlenemezken, olası bir siber saldırı ihtimali gündeme geldi.

KUZEY KORE'NİN RESMÎ İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİLEMİYOR

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ve ilgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kuzey Kore'nin önde gelen devlet medya kuruluşları Rodong Sinmun ve Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) internet sitelerine 20 Ekim akşamından itibaren erişim sağlanamadı.

Erişim sorununun yalnızca bu iki haber kuruluşuyla sınırlı kalmadığı, Kuzey Kore'nin ulusal internet alan adı olan ".kp" uzantısını kullanan çok sayıda internet sitesini etkilediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Minju Joson ve Naenara gibi resmî kuruluşların internet siteleri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 adreste erişim kesintileri veya bağlantı sorunları yaşandığı aktarıldı.

SİBER SALDIRI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Kuzey Kore'nin internet altyapısında yaşanan geniş çaplı kesintinin nedeni henüz netlik kazanmadı. Bazı değerlendirmelerde, erişim sorunlarının büyük ölçekli bir dış siber saldırıdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak yetkililer, herhangi bir bilgisayar korsanlığı saldırısının gerçekleştiğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmadığını belirtti. Kesintilerin teknik bir arızadan mı yoksa dış müdahaleden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

KİM JONG-UN'UN ÖLDÜĞÜ İDDİALARI YAYILMIŞTI

İnternet sitelerinde yaşanan sorunlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin söylentilerin uluslararası kamuoyunda gündeme geldiği döneme denk geldi. ABD merkezli New York Post ve İngiliz The Sun gazetelerinin aktardığı çevrim içi iddialarda, Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirerek fenalaştığı ve acilen Çin'in başkenti Pekin'deki bir hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. 

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda ise Kuzey Kore liderinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak Kim Jong-un'un öldüğüne veya beyin kanaması geçirdiğine ilişkin herhangi bir somut kanıt ortaya konulmadı. İddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

ÖLÜM İDDİALARININ ARDINDAN FOTOĞRAFLARI YAYIMLANDI

Kuzey Kore yönetimi, söylentilerin gündeme gelmesinin ardından 20 Ekim'de Kim Jong-un'un yeni fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Devlet medyası, Kuzey Kore liderinin 19 Ekim'de eşi Ri Sol-ju ve kızı Ju-ae ile birlikte bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini duyurdu.

Yayımlanan fotoğraflarda Kim Jong-un'un çocuk ayakkabılarını incelediği ve beraberindeki yetkililere çeşitli talimatlar verdiği görüldü. Ancak bu görüntülerin yayımlanmasının hemen ardından Kuzey Kore'nin devlet medyasına ait internet sitelerinde erişim sorunları yaşanması dikkat çekti. İki gelişme arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt ise ortaya konulmadı.

BENZER KESİNTİLER DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Kuzey Kore'nin devlet medyasına ait internet sitelerinde yaşanan erişim sorunları, ülkede geçmiş yıllarda meydana gelen siber saldırıları yeniden gündeme getirdi. Mart 2013'te KCNA ve Rodong Sinmun'un internet siteleri, siber saldırı nedeniyle erişim sorunları yaşamıştı. 2014 yılının sonlarında ise Kim Jong-un'a yönelik suikastı konu alan The Interview filmi etrafında yaşanan bilgisayar korsanlığı tartışmalarının ardından Kuzey Kore'nin internet ağı birkaç gün boyunca ciddi kesintilere uğramıştı.

GÖZLER KUZEY KORE'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin doğrulanmamış iddialar ve devlet kurumlarının internet sitelerinde yaşanan erişim sorunları, Kuzey Kore'deki gelişmelerin yakından takip edilmesine neden oldu. Kesintilerin nedeni ve internet sitelerinin ne zaman tamamen normale döneceği konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Kim Jong UnKuzey KoreKuzey KoreDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    fon vurguncularinida k koreye gönderin gitsin 0 0 Yanıtla
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