Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı

Bilecik'te kimyasal madde taşıyan bir tanker devrildi. Çevreye saçılan kimyasal madde korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük- Bursa karayolunda seyir eden 35 AU 1574 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, S.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından tankerdeki kimyasal madde çevreye saçıldı. Olay yerine AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çevrede gerekli güvenlik önlemleri alındı. Araç, havanın aydınlanmasıyla ekiplerce kontrollü bir şekilde çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK