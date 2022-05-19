Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı

19.05.2022 12:28
Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı

Bilecik'te kimyasal madde taşıyan bir tanker devrildi.

Bilecik'te kimyasal madde taşıyan bir tanker devrildi. Çevreye saçılan kimyasal madde korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük- Bursa karayolunda seyir eden 35 AU 1574 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, S.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından tankerdeki kimyasal madde çevreye saçıldı. Olay yerine AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çevrede gerekli güvenlik önlemleri alındı. Araç, havanın aydınlanmasıyla ekiplerce kontrollü bir şekilde çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı
Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı

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20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI 20 YIL ÖNCE YANGINDA ÖLEN OĞLU İLE BENZER KADERİ YAŞADI
Kaynak: İHA

Kimyasal, Bilecik, Tanker, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kimyasal madde yüklü tanker devrildi, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika


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