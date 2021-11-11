Kınık'ta anma töreni gerçekleşti - Son Dakika

Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda, Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu program ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, video gösterimi, oratoryo, şiirlerin okunması, koro, 10 Kasım adlı belgesel gösterimi, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Kınık'ta gerçekleşen Atatürk Anma törenine, Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ve İlçe protokolü katılım sağladı.