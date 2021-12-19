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İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor - Son Dakika

İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor

19.12.2021 12:22

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan 45 işçiden tedavisi tamamlananlar taburcu edilirken, Vali Yavuz Selim Köşger maden sahasında incelemelerin sürdüğünü belirtti.

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan 45 işçiden tedavisi tamamlananlar taburcu edilirken, Vali Yavuz Selim Köşger maden sahasında incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kınık ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında kısmi göçük meydana geldi. Göçük sonrası bölgeye İzmir ve Manisa'dan çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince maden ocağı hızlı bir şekilde tahliye edilerek, yaralanan 45 işçi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralıların 18'i Kınık, 6'sı Bergama ve 21'i Soma Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı duyan yaralıların yakınları ise hastanelere akın etti. Ayakta tedavi gören yaralıların tümünün hastanelerden taburcu edildiği öğrenilirken, yatakta tedavi gören işçilerin de gün içerisinde peyderpey taburcu edilecekleri öğrenildi. Yaralılardan 2'sinin ise tedbir amacıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Vali Köşger: "İncelemeler sürecek

Madende meydana gelen kaza ile ilgili açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kazanın meydana geldiği madende gün içerisinde incelemelerin süreceğini, olayın kesin sebebinin yürütülen tahkikat sonucu açıklığa

kavuşacağını bildirdi. - İZMİR

İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor
İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor
İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor
İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor
İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor
İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor

Yavuz Selim Köşger, Madencilik, Enerji, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki maden kazasında yaralılar taburcu ediliyor - Son Dakika


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