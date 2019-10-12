KİPLAS yönetimi GEBKİM OSB'de toplandı

Toplantı öncesinde GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı'nın sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere hayata geçirdiği GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi.

Öğle yemeğinin ardından gerçekleşen GEBKİM MTAL ziyaretine; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül, KİPLAS Başkan Vekili Erol Kiresepi ve GEBKİM ile KİPLAS Yönetim Kurulu Üyeleri katıldılar. GEBKİM MTAL Müdürü Hakan Çelik de ziyaret sırasında heyete eşlik ederek okulla ilgili bilgiler verdi.

Heyet, 2016 yılında vefat eden Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası'nın (KİPLAS) Eski Başkanı ve GEBKİM Kimya İhtisas OSB Kurucu Başkanı Refik Baydur'un adını taşıyan Refik Baydur Kimya ve Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarlarını da ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Bu yıl ilk kez LGS puanıyla 120 öğrenci alan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek yöneticilerden bilgi alan ve öğrencilerle sohbet eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "GEBKİM Yönetim Kuruluna ve Vakfına teşekkür ediyorum. Bu okulumuz Türkiye'de örnek okullarımızdan birisidir ve önümüzdeki süreçte kimya sektörüne çok önemli elemanlar yetiştirecek bir okuldur. Eğitim sistemimize hayırlı olsun" dedi. Vali Aksoy, GEBKİM MTAL'nin düzenlediği Köster Masa Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini de verdi ve onlarla masa tenisi oynadı.

GEBKİM MTAL gezisinin tamamlanmasından sonra KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GEBKİM OSB Yönetim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldiler. Yönetim Kurulu toplantısında KİPLAS'ın devam eden çalışmaları hakkında bilgi verilerek önümüzdeki döneme yönelik hedefler üzerinde görüşler dile getirildi.

KİPLAS heyetinin ziyareti GEBKİM OSB içindeki Taste Pure Black Cafe'nin açılışı ile son buldu.