"Kıraathaneler Aslına Dönüyor" Projesi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi" kapsamında Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Çilimli Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından kıraathanelerde kitap okuma etkinlikleri düzenlendiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çilimli Gençlik Merkezi Gönüllü gençlerinin proje kapsamında gittikleri kıraathanelerde kitap okuyarak, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Kır, kıraathanelerin geçmişte edebiyat, tarih, din ve hayat üzerine konuşmaların yapıldığı, kitap okunduğu yerler olduğunu belirterek, "Zamanla kıraathaneler bu işlevinden uzaklaşarak sadece oyun oynanılan mekanlara dönüştü. Amacımız Çilimli'deki kıraathanelerin kitap okunan yerlere dönüşmesini sağlamak. Kıraathanelerde oyun oynayan insanların yanında oturup kitap okuyup, satranç oynayarak farkındalık oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Projeye Çilimli Kaymakamı Onur Şan, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce'nin de katıldığı kaydedildi.