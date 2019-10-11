Son Dakika Haberleri: Kırgız Türklerinden "Barış Pınarı Harekatına" destek
Son Dakika Güncel Kırgız Türklerinden 'Barış Pınarı Harekatına' destek

Kırgız Türklerinden "Barış Pınarı Harekatına" destek

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kırgız Türklerinden

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İlçenin Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgızlar, köy meydanında bir ara gelerek, "Kahrolsun PKK", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları attı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Kırgızlar adına açıklama yapan Mahalle Muhtarı Eyüphan Koşar, herkesin dinini ve vatanını korumakla yükümlü olduğunu söyledi.

Vatanın huzuruna güvenliğine göz dikenlere asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Koşar, operasyona katılan Mehmetçiklere dua ederek sonuna kadar devletin yanında olduklarını belirtti.

Ulupamir Kökbörü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Yakup Timur Baş da operasyonun başarılı sonuçlanacağına inandıklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı harekatta atlı süvarilerimiz, güvenlik korucularımızla devletimizin, ordumuzun yanındayız. Emir gelirse cephede birebir mücadele etmek için hazırız." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:22 Kaynak: AA
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