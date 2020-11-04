Kırgızistan'da Meclis Başkanı değişti - Son Dakika

Kırgızistan'da Meclis Başkanı değişti

04.11.2020 10:47
Kırgızistan'da Meclis Başkanı değişti, System.String[]

Kırgızistan'da meclis (Cokorku Keneş) yeni başkanını seçti.

Kırgızistan'da meclis (Cokorku Keneş) yeni başkanını seçti.

Kırgızistan'da 5-6 Ekim olaylarından sonra 13 Ekim'de Meclis Başkanlığı görevine seçilen Kırgızistan Partisi Başkanı Kanat İsayev görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İsayev, istifa gerekçesinde 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını belirtti.

Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda İsayev'in görevinden istifa etmesinin ardından yeni Meclis Başkanının belirlenmesi için seçim yapıldı.

Meclis Başkanlığı görevine tek aday olan meclisteki Cumhuriyet-Ata Yurt Partisi milletvekili Talant Mamıtov, 120 sandalyeli meclisten 100 oy alarak Meclis Başkanı seçildi.

Teşekkür konuşmasında Mamıtov, "Siyasi gelişmeler, bütçe görüşmeleri, yeni tip koronavirüs salgınının yayılması gibi gelişmeler ülkenin durumu ağır kılıyor. Halkımız, ülkede birlik ve beraberliği talep ediyor. Bugün bana verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Genel Kurul'da en yaşlı milletvekilleri, eski Meclis Başkanları Dastanbek Cumabekov ile Kanat İsayev'e geleneksel Kırgız kalpağı ve kıyafeti giydirdi.

Anayasa, ülkede 10 Ocak'ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan cumhurbaşkanlığı yetkililerini elinde bulunduran Başbakan Sadır Caparov'un yetkililerini Meclis Başkanı'na bırakmasını öngörüyor.

Yeni Meclis Başkanı Mamıtov, Caparov'un, "en yakın dostlarından biri" olarak nitelendiriliyor.

"5-6 Ekim olayları"

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimi sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının 5 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifa etmesinin ardından başkent Bişkek'te 6 Ekim'de bir otelde milletvekillerin katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü oturumda, meclis başkanlığı görevine Bir Bol Partisi Milletvekili Mıktıbek Abdıldayev seçilmişti.

Bir hafta sonra kendi isteğiyle görevinden istifa eden Abdıldayev'in yerine Kırgızistan Partisi Başkanı Kanat İsayev getirilmişti.

İsayev'in başkanlığındaki genel kurulu, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını kabul etmiş, Başbakan Caparov'un başkanlığındaki hükümete güvenoyu vermişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Meclis Başkanı değişti - Son Dakika


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