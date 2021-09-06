Kırgızistan'da, oyuncu Meryem Uzerli Uluslararası Asya Film Festivali'nin tanıtımına katıldı - Son Dakika

Kırgızistan'da "Hürrem Sultan" rolüyle tanınan sinema oyuncusu Meryem Uzerli, Uluslararası Asya Film Festivali Dizi Ödüllerini tanıtmak için başkent Bişkek'e geldi.

Uzerli'nin de katıldığı basın toplantıda, Uluslararası Asya Film Festivali bünyesinde oluşturulan Uluslararası Asya Film Festivali Dizi Ödülleri projesi tanıtıldı.

Projenin gönüllü elçiliğini üstlenen Uzerli, Uluslararası Asya Film Festivali projesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Proje ile dizi sektöründeki bölgedeki yaratıcılığı tüm dünyaya göstermek istiyoruz"

Uluslararası Asya Film Festivali Başkanı Şuhrat İbragimov, projenin farklı halkların dil ve kültürlerini barındıran Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 50'den fazla ülkeyi kapsadığını ifade ederek, "Proje ile dizi sektöründeki bölgedeki yaratıcılığı tüm dünyaya göstermek istiyoruz." dedi.

"Günümüzde Türkiye, ABD'den sonra kendi dizilerini dünyaya en fazla ihraç eden ülkedir. Türkiye'nin dizi ihracatı artmaya devam edecek." diyen İbragimov, proje ile Avrasya ve Asya'da dizi sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

İbragimov, Uluslararası Film Festivali Dizi Ödülleri etkinliğinin gelecek yıl İstanbul'da yapılacağını sözlerine ekledi.

Basın toplantısı katılımcıları tarafından Uzerli'ye, Manas Destanı, çanta ve bal hediye edildi.