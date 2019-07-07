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Kırgızistanlı genç sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü

1 saat önce

Kırgızistanlı genç sokak ortasında silahla vurularak öldürüldüANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kırgızistanlı bir genç, sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kırgızistanlı genç sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kırgızistanlı bir genç, sokak ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev bir kişi ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada silahla vurulan İmanaliev kanlar içinde yere düşerken, saldırgan kaçtı. Kanlar içinde yerde yatan genci gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan İmanaliev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Başsavcılığın soruşması kapsamında jandarma ekipleri olayın olduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi gizlendiği Hasbahçe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. A. Y.'nin karakoldaki işlemleri sürerken, olayda kullandığı tabanca ise D-400 karayolunun kenarındaki otluk alanda bulundu. İmanaliev'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kırgızistanlı genç sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:14 Kaynak: İHA
Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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